Водитель, который вез Ксению Собчак, услышал приговор за смертельное ДТП в Сочи

В Сочи вынесен приговор в отношении Олега Цоя, которого признали виновным в смертельной аварии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Авария произошла 9 октября 2021 года. Установлено, что водитель «Мерседеса», в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, при обгоне превысил скорость и влетел во встречный «Фольксваген Поло». В результате погиб пассажир «Фольксвагена», водитель и еще один пассажир получили травмы.
Свою вину Цой полностью признал и раскаялся, выразил готовность возместить ущерб. Суд приговорил его к 2 годам в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Решение в законную силу пока не вступило.