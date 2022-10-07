Водитель, который вез Ксению Собчак, услышал приговор за смертельное ДТП в Сочи

В Сочи вынесен приговор в отношении Олега Цоя, которого признали виновным в смертельной аварии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.



Авария произошла 9 октября 2021 года. Установлено, что водитель «Мерседеса», в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, при обгоне превысил скорость и влетел во встречный «Фольксваген Поло». В результате погиб пассажир «Фольксвагена», водитель и еще один пассажир получили травмы.

