    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге отменяют новогодние праздники

    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиПовестка в поликлиникеСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Водитель, который вез Ксению Собчак, услышал приговор за смертельное ДТП в Сочи

    8063
    6 комментариев

    В Сочи вынесен приговор в отношении Олега Цоя, которого признали виновным в смертельной аварии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

    Авария произошла 9 октября 2021 года. Установлено, что водитель «Мерседеса», в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, при обгоне превысил скорость и влетел во встречный «Фольксваген Поло». В результате погиб пассажир «Фольксвагена», водитель и еще один пассажир получили травмы.

    Свою вину Цой полностью признал и раскаялся, выразил готовность возместить ущерб. Суд приговорил его к 2 годам в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Решение в законную силу пока не вступило.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close