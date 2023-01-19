Роспотребнадзор снял запрет на госпитализацию детей в Петербурге

Запрет на плановую госпитализацию детей снят в Петербурге. Он вводился постановлением главного санитарного врача города Наталии Башкетовой во время вспышки ОРВИ и гриппа в конце 2022 года.



Как говорится в опубликованном 19 января на сайте петербургского Роспотребнадзора постановлении №1, запрет снимается с 20 января 2023 года. Отныне разрешается плановая госпитализация детей в медицинские стационары города.



Как писала «Фонтанка», запрет на детскую плановую госпитализацию вводили вместе с частичным масочным режимом и другими мерами, которые продолжают действовать.

