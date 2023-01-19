    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    6 м/с, ю-з

    753мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.87eur74.59

    Роспотребнадзор снял запрет на госпитализацию детей в Петербурге

    1742
    обсудить

    Запрет на плановую госпитализацию детей снят в Петербурге. Он вводился постановлением главного санитарного врача города Наталии Башкетовой во время вспышки ОРВИ и гриппа в конце 2022 года.

    Как говорится в опубликованном 19 января на сайте петербургского Роспотребнадзора постановлении №1, запрет снимается с 20 января 2023 года. Отныне разрешается плановая госпитализация детей в медицинские стационары города.

    Как писала «Фонтанка», запрет на детскую плановую госпитализацию вводили вместе с частичным масочным режимом и другими мерами, которые продолжают действовать.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close