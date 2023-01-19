Посольство в Эстонии объяснило причину приостановки консульских услуг

Посольство России в Эстонии заявило, что ограничения и приостановка консульских услуг связаны с «враждебными действиями эстонских властей». Об этом 19 января сообщает РБК.

В ответе посольства на запрос издания говорится, что эстонские власти якобы намеренно препятствуют функционированию российской дипмиссии и её консульского отдела. Их недружественные действия, добавили там, и привели к сбоям в консульском обслуживании граждан.

Как уточнили в посольстве, на данный момент консульский отдел может выполнять только неотложные действия. После реорганизации работы приём по консульским вопросам, в том числе по вопросам гражданства, будет восстановлен. Планируется, что это произойдёт в феврале.