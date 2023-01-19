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    Проверь свою квитанцию. В Петербурге запустили калькулятор для квитанций ЖКХ

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    Петербургский комитет по тарифам представил общедоступный онлайн-калькулятор для проверки стоимости коммунальных услуг. Ранее петербуржцы начали удивляться цифрам в своих квитанциях.

    Как сообщает комитет 19 января, калькулятор учитывает актуальные тарифы и нормативы потребления, туда можно занести показания индивидуальных приборов учета. Воспользоваться им можно по этой ссылке. При этом чиновники подчеркивают: пока он работает в тестовом режиме, а его результаты — это справочная информация.

    «Фонтанка» писала, что январские квитанции удивили многих горожан: помимо роста тарифов с 1 декабря, на цифры повлияло похолодание в последний месяц года и, соответственно, увеличение отпуска теплоэнергии. Накануне Смольный дал пояснения на этот счет.

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