«Мы же 100 % гарантию не даем». Как теневой бизнес экономит рисковым водителям десятки тысяч на ОСАГО и подводит под статью

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Стоимость страхового полиса ОСАГО растет, и многие автомобилисты, особенно молодые водители или участники ДТП, ищут способы сэкономить. На помощь чуть ли не по первым ссылкам в поисковике приходит такое явление как «ОСАГО без выплат» — липовый полис, который, по заверениям псевдостраховщиков, даже учтен в базе РСА, а стоит всего 2–3 тысячи рублей. Редакция «Фонтанки» узнала, чем грозит поддельная страховка водителям, как мошенникам удается (или не очень) обходить систему и что об этом думают гаишники.



Оформление полиса ОСАГО, особенно для молодых водителей с маленьким стажем или частых участников ДТП, действительно может серьезно ударить по бюджету. Например, оформить страховку на подержанную Opel Astra для водителя со стажем один год выйдет в 26 тысяч рублей, для того, кто страхуется впервые — 30 тысяч, для единожды попавшего в аварию — 45 тысяч, а если аварий несколько — 58 тысяч. На Volvo XC90 ОСАГО обойдется за первый полис — 44 тысячи, а если водитель попадал в одно или несколько ДТП — 66 и 85 тысяч соответственно.



При этом в России, если не оформить ОСАГО, то придется платить штраф, хотя и довольно скромный. Если полис просрочен или не сделан вообще — 800 рублей, а если страховка есть, но документ забыли дома — 500 рублей. Однако находятся те, кто хочет сесть на два стула: и полную сумму за ОСАГО не платить, и ездить вроде как легально, чтобы не штрафовали. Для таких рисковых поисковики любезно подсовывают в выдаче «ОСАГО без выплат».



Как оформляют ОСАГО без выплат



ОСАГО без выплат — это недействительный страховой полис, в который вносят данные покупателя и продают по очень низким ценам. Сам документ, по сути, существует лишь для галочки: при ДТП никакие выплаты получить не выйдет ни у виновника, ни у пострадавшего, так что отдуваться по полной стоимости придется самому. Пострадавшему по вашей вине придется надеяться на вашу порядочность или же подавать гражданский иск о взыскании расходов на ремонт.



Часто ОСАГО без выплат приобретают перекупщики, чтобы поставить машину на учет и спокойно заниматься ремонтом и продажей, объясняют участники рынка липовых страховок, но с ростом цен все больше водителей стали покупать липовый полис именно для езды.



«По таким страховкам в последнее время очень много народу ездит, особенно у кого реальная страховка за 15 тыс рублей переваливает», — рассказывает один из «агентов». Это и неудивительно: предложение действительно кажется заманчивым: цена значительно ниже.



На автофорумах и на сайтах самих «страховых агентов» пишут, что схема оформления липового полиса такая: в страховой компании открывается процедура оформления ОСАГО, но в процессе заполнения корректно вводятся лишь номер автомобиля и VIN-номер, а остальные параметры подбираются из существующей базы таким образом, чтобы страховая премия оказалась минимальной.

Как заверяют не то жертвы, не то клиенты таких услуг, чаще всего вводят данные опытного и безаварийного тракториста из Крыма, с самыми маленькими коэффициентами. «Фонтанка» посчитала — у 35-летнего тракториста из Севастополя со стажем безаварийного вождения 15 лет ОСАГО выйдет в 1 222 рубля. Вот примерно такая цена и предлагается покупателям «ОСАГО без выплат», разумеется, с учетом прибыли «агента».



«Так и отъехать куда-нибудь можно»

Продавцы обещают, что с поддельным ОСАГО можно проходить проверку на постах ГИБДД, забирать транспорт со штрафных стоянок и проезжать под камерами фиксации без страховки и штрафов, однако на деле все не так уж и гладко.

Все жулики утверждают, что страховку вносят в базу РСА, и сотрудникам ГИБДД его спокойно можно показывать — якобы, если те пробьют полис по своим базам, то вводят только VIN-номер, номер страхового договора и госзнак. Это не так: «Фонтанка» проверила: если вбить данные действительного полиса в базу РСА, выйдет вся информация, включая имя водителя и название страховой компании. Так что для прохождения проверки у инспектора ГИБДД требуется более кропотливая работа изготовителей поддельных полисов. И эта разница будет влиять на цену подделки.



Сами конторы по поддельным ОСАГО устроились неплохо: обещают индивидуальные скидки «постоянным клиентам и крупным заказчикам», работают дистанционно и готовый документ присылают в формате pdf. При этом если на сайтах часто обещают чуть ли не выплаты, если вы пострадавшая сторона в ДТП, то когда дело доходит до оформления, вскрываются нюансы.



Корреспондент «Фонтанки» позвонил в одну из таких контор, где липовый ОСАГО пообещали сделать за 2,5 тысячи.

— А при ДТП, если я пострадавшая сторона, выплаты не полагаются?



— При ДТП ни в коем случае ОСАГО не показывайте. Лучше заплатите штраф за то, что машина не застрахована.



— А почему?



— Так и отъехать куда-нибудь можно, документ–то липовый.

— А если гаишники останавливают?



— Если они по своей базе смотрят, то все нормально, а если по РСА, то тогда уже могут узнать, что фальшивка. И могут за поддельные документы повязать.



— То есть, уже были случаи у вас, что кто-то уголовную ответственность нес?



— Ну… Мы же 100 % гарантию не даем. Просто данные другого человека подвешиваем. Вы подумайте, если все же захотите оформить — звоните.

На вопрос о том, как же тогда такие полисы делают, в большинстве контор не отвечают — военная тайна, однако советуют надеяться на ленивых гаишников. Мол, если остановят и просто бегло посмотрят на полис, то можно жить спокойно, а если уже начнут проверять по базе, то тогда оштрафуют. На вопрос, что же тогда делать, в конторах отвечают одинаково: «Прикидывайтесь дурачком и говорите, что это вас в страховой развели». Но, как известно, незнание не спасает от ответственности, поэтому штраф платить все равно придется.

На сайтах объявлений услуги по оформлению ОСАГО без выплат можно найти еще дешевле: среди десятков объявлений страховых агентов находятся хотя бы несколько честных мошенников, которые обещают оформить липовый полис и за тысячу, и за 500 рублей. При этом тут же в объявлении находятся истории жертв такой экономии. «Знайте, что есть риски, этот риск у меня, видимо, начался с первого дня действия полиса. Он перестал быть активным, и пришлось делать перезапись в ГАИ и покупать полноценный полис», — жалуется один из клиентов.



Однако те, кто делают подороже, заморачиваются побольше. По одному из объявлений, где ОСАГО предлагают за 4–5 тысяч, утверждают, что в базу вводят реальные данные клиентов: и количество лошадиных сил, и категорию авто, и права. «В базе полис числится, но он неофициальный, за страховой вы не закреплены никакой. Если при ДТП по вашей вине вы его предъявляете, то с вашей стороны это мошеннические действия, это уголовно наказуемо. Тогда страховая пробивает полис и видит, что он некорректный, а у обычных гаишников все нормально — в базе РСА все работает и данные ваши», — объяснил один из «агентов».

Он заверяет, что в РСА можно внести данные авто без фактического закрепления за страховой компанией: там это, якобы, никто не проверяет. А вот если сама страховая заметит левый полис, «то могут по шапке и настучать».



Чем грозит недействительная страховка?

Формально получается, что ОСАГО без выплат — это поддельный документ, за который водителя могут привлечь по статье 327 УК РФ ч. 5 («Использование заведомо подложного документа…»). За это грозит штраф до 80 тысяч рублей, который уже и настоящий ОСАГО окупает, или арест на полгода.

Петербургские гаишники про эту историю знают, но признаются, что привлечь кого-то к уголовной ответственности не удается: «Мы такие полисы мгновенно распознаем — можем проверить по своей базе, где собраны все страховки. Формально — статья 327, подделка документов, но доводить до суда такие уголовные дела органам дознания будет очень трудно. Любой мало-мальски грамотный адвокат скажет, что у водителя не было умысла, он думал, что страховка настоящая. И дело разваливается. Мы уже даже не пытаемся».



По итогу большинство водителей с липовыми страховками просто штрафуют по статье 12.37 КоАП РФ ч.2 — за управление автомобилем без ОСАГО, как будто они и не предъявляли ничего.



Однако отзывы показывают, что пользоваться услугами таких псевдостраховщиков не стоит не только из-за риска самому оплачивать ремонт при аварии: сухими из воды выходят не все. «Все, кто думает, что страховки «без выплат» могут прокатить для постановки на учёт, ошибаются. Еще до карантина мой брат решил с такой страховкой поставить на учёт машину. Страховку проверили — подделка. Только недавно мне признался, что на него дело возбудили за попытку использовать поддельный документ», — поделился один из пользователей.



С нелегальными страховщиками пытается бороться и Центробанк: теперь такие конторы и их посредников заносят в черный список — Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности есть на сайте регулятора.

Банк России предупреждает, что злодеи-страховщики могут жестоко обмануть наивных клиентов и продать им фальшивый полис. Как будто в ЦБ не понимают, что практически все покупатели ОСАГО — не жертвы мошенников, а любители сэкономить, что иронично, как раз из-за политики регулятора в отношении тарифов ОСАГО.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

