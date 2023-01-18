Человек пострадал в аварии на М-11. Audi влетела в бетонное ограждение

На трассе М-11 «Нева» у поселка Войскорово в Ленобласти Audi попала в серьезную аварию — врезалась в бетонную ограду. По предварительным данным, есть пострадавший, пишет 18 января 47news.
ДТП произошло на 665-м километре трассы в сторону Москвы, рассказали в компании «Магистраль двух столиц». Сообщение об аварии поступило в 17:40. По данным дорожной полиции, пострадал один человек – пассажир автомобиля, но подробностей о нем пока нет.
В соцсетях отмечали, что в районе аварии затруднено движение, но в «Магистрали двух столиц» рассказали, что сейчас все в порядке. Судя по снимкам с места событий, машина растеряла некоторые детали.