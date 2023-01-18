Актриса Лариса Удовиченко оказалась в больнице с тяжелой травмой

Народная артистка России Лариса Удовиченко была вынуждена отказаться от выступления в спектаклях из-за тяжелой травмы: на сайте по продаже билетов Kassir.ru в объявлении о замене артиста на спектакле в Петрозаводске говорится, что Удовиченко «попала в больницу с переломом позвоночника».



СМИ забили тревогу 18 января, хотя объявление о замене появилось еще 29 декабря. Спектакли не были отменены, но была заменена артистка. О том, когда и в каких условиях она получила такую серьезную травму — не сообщается.



Звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «На кого Бог пошлёт» — 67 лет, свою первую взрослую роль — в фильме «Дочки-матери» — она сыграла в 1974 году, с тех пор снялась более чем в 120 фильмах, включая «Зимнюю вишню», «Валентин и Валентина», «Любить по-русски» и другие.

