В России повысили акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

Госдума РФ во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект о повышении акцизов на табачные изделия и жидкости для вейпов. Они будут подняты на 2–11% с 1 марта.



Как поясняет 18 января парламентский информресурс «Дума ТВ», на сигареты и папиросы акцизы, в частности, проиндексируют с 2 552 руб. за 1 тыс. штук до 2 603 руб. плюс 16% расчётной стоимости. Акцизы на жидкости для вейпов поднимут до 20 руб. за миллилитр (до 21 руб. на весь 2024 год, до 22 руб. — на 2025-й), на нагреваемый табак они будут установлены на уровне 8 669 рублей за килограмм, 9 016 руб. — в 2024-м и 9 377 руб. — в 2025 году.

