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    Петербуржца в трико, выстрелившего в подростка, отправили лечиться

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    3 комментария

    Красногвардейский районный суд вынес решение по делу о хулиганстве с применением оружия в отношении Ильи Соколова. Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Об этом 18 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Изначально, напомним, Соколову вменяли разбой. Минувшим летом 34-летнего мужчину задержали после инцидента на детской площадке в Полюстрово.

    По версии следствия, местный житель около 6 утра подошел к компании детей, которые находились на площадке у дома 4 по улице Стасова. Он начал рыться в их сумках, а потом потребовал у 9-летнего ребенка смартфон. Получив отказ, он выстрелил в школьника из газового пистолета и сбежал. Пострадавшего увезли на скорой с ожогом глаз.

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    Комментарии 3

    Nerevar18 Янв 2023 в 11:47
    Теперь его забьют током и замучают как японские милитаристы. Ведь психиатрия мало чем отличается от Отряда 731 если честно. Хотя могли бы отправить в тюрьму, а оттуда в одну известную ЧВК.
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