Петербуржца в трико, выстрелившего в подростка, отправили лечиться

Красногвардейский районный суд вынес решение по делу о хулиганстве с применением оружия в отношении Ильи Соколова. Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Об этом 18 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Изначально, напомним, Соколову вменяли разбой. Минувшим летом 34-летнего мужчину задержали после инцидента на детской площадке в Полюстрово.

По версии следствия, местный житель около 6 утра подошел к компании детей, которые находились на площадке у дома 4 по улице Стасова. Он начал рыться в их сумках, а потом потребовал у 9-летнего ребенка смартфон. Получив отказ, он выстрелил в школьника из газового пистолета и сбежал. Пострадавшего увезли на скорой с ожогом глаз.