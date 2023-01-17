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    Сельскохозяйственная продукция и лекарства из РФ еще разрешены. США продлили санкционное исключение некоторых товаров

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    Минфин США продлил освобождение из-под антироссийских санкций сельскохозяйственной и медицинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Лицензия 6°С разрешает транзакции, связанные с производством, продажей, передачей, транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

    Санкции также не распространяются на клинические испытания и другие медицинские исследования, средства диагностирования, профилактики и лечения коронавируса.

    В июле Минфин США разрешил ряд сделок с Россией, связанных с удобрениями и продовольствием. Также из-под запрета вывели лекарства и оборудование.

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