Сельскохозяйственная продукция и лекарства из РФ еще разрешены. США продлили санкционное исключение некоторых товаров

Минфин США продлил освобождение из-под антироссийских санкций сельскохозяйственной и медицинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Лицензия 6°С разрешает транзакции, связанные с производством, продажей, передачей, транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.
Санкции также не распространяются на клинические испытания и другие медицинские исследования, средства диагностирования, профилактики и лечения коронавируса.
В июле Минфин США разрешил ряд сделок с Россией, связанных с удобрениями и продовольствием. Также из-под запрета вывели лекарства и оборудование.