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    США смягчают санкции. Минфин разрешил ряд сделок с Россией

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    Министерство США разрешило ряд сделок с Россией. Исключение касается удобрений и продовольствия. Кроме того, из-под запрета выводятся лекарства и оборудование.

    Согласно документам, обнародованным Минфином США, разрешены транзакции, которые касаются производства, изготовления и перевозки сельхозтоваров, оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения. Вне санкций — запчасти, комплектующие и медицинское ПО. Речь идет не только о тех изделиях, что предназначены для диагностики и лечения COVID-19, но и о тех, что предназначены для различных клинических испытаний и исследований.

    Помимо ряда сделок, из-под санкций выводится Gazprom Germania GmbH. Это экс-дочка «Газпрома» в Германии, которая была передана в управление Федеральному сетевому агентству. Кроме того, вне санкционного списка оказывается казахстанское подразделение Альфа-банка.

    Власти США разрешили находящимся в РФ американцам сделки, связанные с налоговыми декларациями, которые ранее подпадали под санкции.

    Добавим, что первое смягчение санкций США допустили в конце марта. Тогда Соединенные Штаты фактически вывели из-под ограничений российские удобрения. Послабления стали возможны, когда американская сторона признала их продуктами первой необходимости.

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