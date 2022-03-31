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США вывели российские удобрения из-под санкций

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Удобрения приравняли к жизненно важным товарам и вывели из-под американских санкций. Логистика может вернуться в привычное русло.

Как пишет 31 марта «Коммерсантъ», удобрения теперь в одном списке с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Решение было принято управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь с удобрениями разрешены все торговые операции. Характер лицензии таков, что следовать разрешению на торговлю могут и американские партнеры.

Поводом для смягчения санкций, считают собеседники издания, мог стать начинающийся дефицит удобрений на мировом рынке.

Теперь трейдеры рассчитывают, что три крупнейших морских перевозчика (Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM), которые остановили перевозку грузов из России в начале марта, вернутся в порты.

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Комментарии (25)

267081996
Так здесь играем, здесь рыбу заворачиваем...
Ввести бы им эмбарго на навоз из принципа...
Spb
Смешно. Похоже скоро ресурсы из России в Европу будут идти через США
Андрей К._5e4ce28835681
А в ЕС удобрения под санкциями, значит, урожая в Европе не будет Так что США будут кормить Европку, но по исключительно рыночным ценам.
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