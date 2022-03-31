США вывели российские удобрения из-под санкций

Удобрения приравняли к жизненно важным товарам и вывели из-под американских санкций. Логистика может вернуться в привычное русло.
Как пишет 31 марта «Коммерсантъ», удобрения теперь в одном списке с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Решение было принято управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Теперь с удобрениями разрешены все торговые операции. Характер лицензии таков, что следовать разрешению на торговлю могут и американские партнеры.
Поводом для смягчения санкций, считают собеседники издания, мог стать начинающийся дефицит удобрений на мировом рынке.
Теперь трейдеры рассчитывают, что три крупнейших морских перевозчика (Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk и CMA CGM), которые остановили перевозку грузов из России в начале марта, вернутся в порты.