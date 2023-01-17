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    Злые ОРВИ и грипп вернулись с новогодних каникул

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    Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России после спада в первую новогоднюю неделю возобновился, заявили в федеральном Роспотребнадзоре.

    Как сообщил Роспотребнадзор 17 января в своём Telegram-канале, за вторую неделю 2023 года в России зафиксировали почти 893 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей.

    «Рост количества случаев связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников», — объяснили в Роспотребнадзоре.

    Как писала «Фонтанка», в России уже появились первые заболевшие одновременно гриппом и коронавирусом и подтвержден как минимум один «кракен».

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