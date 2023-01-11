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    COVID-19

    Грипп и коронавирус одновременно: первые заболевшие появились в России

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    Единичные случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 обнаружены специалистами в России, сообщила начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина.

    «Так называемая заболеваемость микст-инфекцией, когда у больного с респираторными симптомами при обследовании обнаруживается и коронавирус, и, соответственно, вирус гриппа, регистрируется. Но это единичные случаи», — сказала 11 января Шарабакина в интервью «России-24».

    Напомним, ранее Роспотребнадзор ответил на семь вопросов про новый штамм «кракен» — чем он опасен и чем отличается от обычного «омикрона».

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    РоспотребнадзорГриппКоронавирусКракенНовый штамм коронавируса
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