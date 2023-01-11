Грипп и коронавирус одновременно: первые заболевшие появились в России

Единичные случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 обнаружены специалистами в России, сообщила начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина.

«Так называемая заболеваемость микст-инфекцией, когда у больного с респираторными симптомами при обследовании обнаруживается и коронавирус, и, соответственно, вирус гриппа, регистрируется. Но это единичные случаи», — сказала 11 января Шарабакина в интервью «России-24».

Напомним, ранее Роспотребнадзор ответил на семь вопросов про новый штамм «кракен» — чем он опасен и чем отличается от обычного «омикрона».