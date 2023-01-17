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    В Госдуму внесли закон, ужесточающий ответственность за продажу психоактивных лекарств без рецепта

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    5 комментариев

    Законопроект, ужесточающий ответственность фармацевтов за безрецептурную продажу психоактивных препаратов, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Подобная торговля лекарствами строгого учета предполагает ответственность в виде штрафов и дисквалификации, сообщила 17 января в своем телеграм-канале сенатор Ирина Рукавишникова.

    Изменения, по словам сенатора, коснутся именно работы фармацевтов. Раньше незаконная торговля приводила к временной приостановке работы самой аптеки, что могло быть критичным в той же сельской местности. Теперь же предполагается персональная ответственность провизоров. Им придётся заплатить штраф — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года, следует из текста документа. Индивидуальным предпринимателям грозит до 200 тысяч рублей штрафа. При этом новый состав административного правонарушения не предусматривает санкции в виде приостановки работы самой аптеки.

    Ирина Рукавишникова добавила, что, по ее данным, за последние 5 лет число нарушений в сфере безрецептурной продажи лекарственных средств выросло на 22 %, а так называемых «лекарственных наркоманов» в стране за последние 13 лет стало больше почти в 3 раза.

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    Комментарии 5

    25267490117 Янв 2023 в 14:17
    А "план Путина" к каким относится?
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