В Госдуму внесли закон, ужесточающий ответственность за продажу психоактивных лекарств без рецепта

Законопроект, ужесточающий ответственность фармацевтов за безрецептурную продажу психоактивных препаратов, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Подобная торговля лекарствами строгого учета предполагает ответственность в виде штрафов и дисквалификации, сообщила 17 января в своем телеграм-канале сенатор Ирина Рукавишникова.



Изменения, по словам сенатора, коснутся именно работы фармацевтов. Раньше незаконная торговля приводила к временной приостановке работы самой аптеки, что могло быть критичным в той же сельской местности. Теперь же предполагается персональная ответственность провизоров. Им придётся заплатить штраф — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года, следует из текста документа. Индивидуальным предпринимателям грозит до 200 тысяч рублей штрафа. При этом новый состав административного правонарушения не предусматривает санкции в виде приостановки работы самой аптеки.

