Иностранная сиделка оставила блокадницу на юге Петербурга без воспоминаний и гробовых

В Петербурге ищут гражданку Узбекистана, после ухода которой из квартиры пенсионерки во Фрунзенском районе Петербурга пропали 800 тысяч рублей.



84-летняя жительница Купчинской улицы обратилась в полицию через 112 накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января. Она сообщила, что в воскресенье около 11 утра к ней приходила нанятая родными сиделка — 40-летняя гражданка Узбекистана. Через некоторое время после того, как женщина ушла, блокадница обнаружила, что из квартиры пропали накопления в сумме 800 тысяч рублей, а также памятные вещи и украшения.

