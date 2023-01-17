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    Иностранная сиделка оставила блокадницу на юге Петербурга без воспоминаний и гробовых

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    5 комментариев

    В Петербурге ищут гражданку Узбекистана, после ухода которой из квартиры пенсионерки во Фрунзенском районе Петербурга пропали 800 тысяч рублей.

    84-летняя жительница Купчинской улицы обратилась в полицию через 112 накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 января. Она сообщила, что в воскресенье около 11 утра к ней приходила нанятая родными сиделка — 40-летняя гражданка Узбекистана. Через некоторое время после того, как женщина ушла, блокадница обнаружила, что из квартиры пропали накопления в сумме 800 тысяч рублей, а также памятные вещи и украшения.

    Ущерб составил около 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии 5

    Demoniq17 Янв 2023 в 11:23
    а нефиг было завозить мигрантов... теперь пусть расхлёбывают свою политику границы-проходного двора...
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