Нева в Петербурге сняла с себя ледяной панцирь. На её поверхности танцуют огни вечернего города

Потепление в Петербурге оставило Неву без ледяного панциря. По её поверхности медленно движутся льдины — кажется, город перескочил через полтора зимних месяца прямиком в весну.
По набережной вечером 16 января прогулялся корреспондент «Фонтанки». На его снимках — приветливые дома, освещённые тёплым светом. Будто желая привлечь к себе больше внимания, они повторно красуются в отражении воды.
«Фонтанка» писала, что весна пришла в Петербург раньше положенного времени. На дереве в северной части города обнаружили ярко-зелёные отростки. Молодые жизнелюбивые побеги показались в одном из дворов на Костромском проспекте.