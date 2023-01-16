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    Нева в Петербурге сняла с себя ледяной панцирь. На её поверхности танцуют огни вечернего города

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    Потепление в Петербурге оставило Неву без ледяного панциря. По её поверхности медленно движутся льдины — кажется, город перескочил через полтора зимних месяца прямиком в весну.

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    По набережной вечером 16 января прогулялся корреспондент «Фонтанки». На его снимках — приветливые дома, освещённые тёплым светом. Будто желая привлечь к себе больше внимания, они повторно красуются в отражении воды.

    «Фонтанка» писала, что весна пришла в Петербург раньше положенного времени. На дереве в северной части города обнаружили ярко-зелёные отростки. Молодые жизнелюбивые побеги показались в одном из дворов на Костромском проспекте.

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