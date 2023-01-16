Суд арестовал отца из Киришей, которого обвиняют в убийстве сына

Киришский горсуд арестовал мужчину, в котором видят убийцу малолетнего. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Об этом 16 января сообщается на сайте суда.
Прокуратура Ленобласти
Напомним, 23-летнего жителя Киришей задержали 14 января. Известно, что около шести утра он на санках привёз к экипажу ДПС раненого ребёнка и попросил отвезти его и сына в больницу. На теле мальчика нашли следы четырёх ударов ножом. Ребёнок скончался в медучреждении.
Мотивом его поступка считают ревность. Предварительно сообщалось, что после телефонной ссоры с якобы неверной женой на набережной реки Волхов он ударил малолетнего ножом в шею.
Следствие указывало, что отец бросил раненого ребёнка на улице, а затем отправился в квартиру, где порезал уже себя. После — вернулся за мальчиком.