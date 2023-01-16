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    Суд арестовал отца из Киришей, которого обвиняют в убийстве сына

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    Киришский горсуд арестовал мужчину, в котором видят убийцу малолетнего. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Об этом 16 января сообщается на сайте суда.

    Прокуратура Ленобласти

    Напомним, 23-летнего жителя Киришей задержали 14 января. Известно, что около шести утра он на санках привёз к экипажу ДПС раненого ребёнка и попросил отвезти его и сына в больницу. На теле мальчика нашли следы четырёх ударов ножом. Ребёнок скончался в медучреждении.

    Мотивом его поступка считают ревность. Предварительно сообщалось, что после телефонной ссоры с якобы неверной женой на набережной реки Волхов он ударил малолетнего ножом в шею.

    Следствие указывало, что отец бросил раненого ребёнка на улице, а затем отправился в квартиру, где порезал уже себя. После — вернулся за мальчиком.

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