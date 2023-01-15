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    Зарезавший двухлетнего сына в Ленобласти за несколько часов до убийства писал об этом жене

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    Сообщения об убийстве сына начали приходить уехавшей в Петербург женщине за шесть часов до того, как медики в Киришском районе Ленобласти констатировали смерть мальчика. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 января.

    23-летнего жителя Киришей, который на санках привёз экипажу ДПС раненого ребёнка, накануне вечером процессуально задержали по делу об убийстве. Из больницы, куда он попал с ножевыми ранениями, молодой человек отправится в изолятор временного содержания.

    Мотивом его поступка считают ревность. По предварительным данным, после телефонной ссоры с якобы неверной гражданской женой на набережной реки Волхов мужчина ударил сына ножом в шею.

    По версии следствия, отец бросил раненого ребёнка на улице, рванул в квартиру, где порезал себя, а потом вернулся за мальчиком, пишет 47news.

    В половине шестого часа утра субботы мужчина на санках вёз сына в сторону больницы и просил помощи у наряда ДПС. Спасти мальчика не удалось, в больнице констатировали смерть. Его мать позже рассказала полицейским, что ссора застала её в Петербурге. Немногим позже полуночи супруг начал слать сообщения с признаниями в убийстве.

    В Следственном комитете Ленобласти сообщали, что на теле мальчика насчитали четыре ножевых ранения. В ведомстве уточнили, мужчину процессуально задержали после того, как его прооперировали. Обвинение в убийстве предъявлено.

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