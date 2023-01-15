Зарезавший двухлетнего сына в Ленобласти за несколько часов до убийства писал об этом жене

Сообщения об убийстве сына начали приходить уехавшей в Петербург женщине за шесть часов до того, как медики в Киришском районе Ленобласти констатировали смерть мальчика. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 января.



23-летнего жителя Киришей, который на санках привёз экипажу ДПС раненого ребёнка, накануне вечером процессуально задержали по делу об убийстве. Из больницы, куда он попал с ножевыми ранениями, молодой человек отправится в изолятор временного содержания.



Мотивом его поступка считают ревность. По предварительным данным, после телефонной ссоры с якобы неверной гражданской женой на набережной реки Волхов мужчина ударил сына ножом в шею.

