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    Умерла одна из первых красавиц итальянского кино Джина Лоллобриджида

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    Фото: wikimedia.org
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    Легенда итальянского кино, актриса Джина Лоллобриджида скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Среди фильмов, в которых она снялась, — «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери» и другие. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

    Лоллобриджида была одной из первых красавиц итальянского кино. Девчушка, росшая в семье столяров, среди других сестер, впервые победила на конкурсе красоты еще в детском возрасте. Девочка росла разносторонней — рисовала, брала уроки в театральном и занятия вокалом — мечтала стать оперной певицей, а потому не разменивалась на кино, куда ее звали. Свое решение она переменила, заняв третье место в конкурсе «Мисс Италия».

    В карьере актрисы было множество главных ролей, в том числе со знаменитыми партнерами — в фильмах «Алина», «Фанфан-Тюльпан» с Жераром Филипом, «Посрами дьявола» с Хамфри Богартом, «Так мало никогда» с Фрэнком Синатрой, «Провинциалка», «Собор Парижской Богоматери» и «Самая красивая женщина в мире» — название этой картины стало неофициальным титулом актрисы.

    Пик ее славы пришелся на 1950–1960-е годы — после этого актриса снималась мало, мотивируя это тем, что каждая следующая роль должна быть сильнее предыдущей, что при падающем уровне сценариев — непросто.

    При этом актриса продолжала развиваться и в других творческих направлениях, в частности, в фотографии, живописи и скульптуре, проводила собственные выставки, одна из которых прошла и в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в 2003 году.

    В семейной жизни актриса побывала замужем лишь раз (развелась, бывший супруг потом погиб в автокатастрофе), воспитала сына Димитрия, а одна из ее внучек (двоюродная, но также носящая фамилию Лоллобриджида) стала бронзовым призером Олимпиады 2022 года по конькобежному спорту. Актриса жила на вилле под Римом, среди сотен видов птиц, участвовала в благотворительности и готовилась жить больше ста лет, как ее тетя.

    Фото: wikimedia.org

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