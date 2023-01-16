От стужи — до оттепели. Камеры Лахта Центра показали, как менялась погода в начале января

Камеры Лахта Центра «поймали» погодные изменения в Петербурге в первые две недели нового года: от трескучего мороза — до почти мартовской оттепели. Видеозапись, на которой полмесяца съёмок удалось вместить в минуту, 16 января появилась в Telegram-канале небоскрёба.

О разных настроениях природы можно судить за счёт поверхности Финского залива, которая то отражает от себя солнечный свет, то полностью скрывается под снегом.

Ранее «Фонтанка» писала, что установившаяся в городе оттепель превратила подземный переход у вокзала в Павловске в настоящую полосу препятствий. По плитке растеклась огромная лужа, что доставило проблемы местным жителям. Подтопление уже удалось устранить.