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    «Ситуация в экономике стабильная». Путин высказался об инфляции и безработице

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    Инфляция в России ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению: по результатам первого квартала текущего года она может упасть с сегодняшних 11,9% до 5%. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Он отметил, что снижение инфляции — очень важный показатель для обеспечения достойного уровня жизни и доходов граждан.

    «Ситуация в экономике стабильная, больше того, она даже гораздо лучше того, что не только наши противники, но и мы прогнозировали. Я еще раз хочу повторить: это по всем макроэкономическим показателям видно, у нас, я уже недавно говорил на встрече с правительством, один из главных показателей — безработица — на историческом минимуме находится», — считает президент РФ.

    В целом саму ситуацию в экономике страны Владимир Путин назвал «вполне удовлетворительной», а также отметил, что промышленное производство, сельское хозяйство и строительство в России находятся «на подъеме».

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