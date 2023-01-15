«Ситуация в экономике стабильная». Путин высказался об инфляции и безработице

Инфляция в России ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению: по результатам первого квартала текущего года она может упасть с сегодняшних 11,9% до 5%. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».



Он отметил, что снижение инфляции — очень важный показатель для обеспечения достойного уровня жизни и доходов граждан.

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она даже гораздо лучше того, что не только наши противники, но и мы прогнозировали. Я еще раз хочу повторить: это по всем макроэкономическим показателям видно, у нас, я уже недавно говорил на встрече с правительством, один из главных показателей — безработица — на историческом минимуме находится», — считает президент РФ.