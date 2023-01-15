«Мы продали обед, чтобы купить ужин». Как «Зенит» обокрал бразильский клуб

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





На днях «Зенит» и «Коринтианс» совершили масштабную сделку, в которой фигурировали сразу шесть игроков. Отдел спорта «Фонтанки» при помощи эксперта по латиноамериканскому футболу Александра Спивака — о том, кто же выиграл в этом бразильском аттракционе.



Главное

В июне 2022 года «Зенит» отдал в аренду в «Коринтианс» нападающего Юри Алберто, у которого резко пропало желание играть в России. Взамен петербуржцы получили, также в аренду, вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. «Коринтианс» зимой дал понять, что очень хочет оставить Алберто у себя. Иван и Мантуан, очевидно, для «Зенита» были временным решением. Поэтому в декабре в Бразилию для переговоров отправилась делегация сине-бело-голубых во главе с Александром Медведевым. В итоге договорились до такого варианта, который в двух словах не опишешь.



Алберто окончательно переходит в «Коринтианс». При этом петербуржцы получат с последующей продажи не захотевшего играть в футбол в Петербурге нападающего 50 процентов.

Вратарь Иван, отметившийся только серией пенальти со «Спартаком», досрочно возвращается в Бразилию, а Мантуан, принесший своим суперголом победу с ЦСКА, отправится туда летом, после окончания арендного соглашения.

Взамен «Зенит» получил уже этой зимой 19-летнего левоногого центрального защитника Роберта Ренана, а летом прибудет 22-летний полузащитник Ду Кейрос. С обоими подписаны контракты на пять сезонов.



Также «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс». Несмотря на свой возраст, вместе с Ренаном он сыграет за сборную Бразилии U-20 в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд, который стартует 19 января.

Но все это только то, что было сказано в официальных пресс-релизах «Зенита» и «Коринтианса». Как оказалось, есть еще несколько интересных деталей.

А вот и детали

По информации журналиста «Чемпионат.com» Дмитрия Зимина, как и в случае с Алберто, «Зенит» получит определенный процент от последующих продаж Мантуана и Ивана. В случае с Иваном цифра неизвестна, а у Мантуана она тоже составляет 50 процентов.



По традиции бразильского футбола, «Коринтианс» также сохранил за собой часть прав на перешедших в «Зенит» Ренана и Кейроса. Изначально переговоры шли о 30 процентах прав, но петербуржцам удалось сбить до 10.

Самый загадочный лот программы — 16-летний Педро, за которым следят многие топ-клубы Европы. Здесь «Зенит» договорился о праве приоритетного выкупа. То есть, если в «Коринтианс» поступит запрос от третьего клуба на покупку Педро, бразильцы обязаны поставить в известность «Зенит» и предложить петербургской команде выкуп за меньшую сумму. При этом, как сообщает Goal.com, в контракте футболиста уже прописаны отступные — 50 млн евро.



Остается понять, кто выиграл от этой сложносочиненной сделки больше — «Зенит» или «Коринтианс», и кто вообще эти Ренан и Ду Кейрос, которым уже в ближайшее время предстоит играть на «Газпром Арене», и чем руководство «Зенита» заинтересовал 16-летний бразильский подросток Педро.

Ответы на вопросы

— Эта сделка очень сильно обсуждается в Бразилии, — заявил «Фонтанке» Александр Спивак, эксперт по латиноамериканскому футболу, автор телеграм-канала «Стеклянный, оловянный, деревянный» о футбольном скаутинге. — Дело в том, что «Коринтиансу» был очень нужен нападающий, и именно «девятка». Поэтому, когда они взяли у «Зенита» в аренду Юри Алберто и он стал забивать, их счастью не было предела. В итоги ради него «Коринтианс» был готов на всё. Плюс Алберто всего 21 год: они явно надеются, что он зажжёт и его можно будет продать в Европу за большие деньги. В основном в Бразилии вот такое, положительное, впечатление от сделки.

Как отметил Спивак, Ду Кейрос был основным игроком «Коринтианса» и провел этот сезон, особенно его начало, очень хорошо. Он был лидером по отборам, но бразильцы считают, что его можно заменить. Ренан — молодой центральный защитник, который только в конце сезона попал в основу, но уже проявил себя. Потенциал у него гигантский, но это только потенциал, а Юри Алберто — это здесь и сейчас. Но есть, конечно, и скептики.



— Применимо к этой сделке скептики в Бразилии используют популярную бразильскую поговорку: «Мы продали обед, чтобы купить ужин», — рассказывает Спивак. — То есть приобрели Алберто, но потеряли двух важных игроков основного состава. Особенно этих скептиков прибавилось, когда выяснилось что «Зенит» получил право преимущественного выкупа талантливого 16-летнего Педро и проценты от перепродаж Мантуана и Ивана. В итоге в бразильских соцсетях распространился такой мем из мультфильма про дятла Вуди, который там дико популярен:



Спивак тоже считает, что «Зенит» выиграл гораздо больше, чем потерял.

— Думаю, что Роберт Ренан, несмотря на свои 19, сможет помочь «Зениту» здесь и сейчас, — заявил он. — У меня постоянные споры с болельщиками в России, которые до сих пор думают, что российский футбол находится где-то в районе победы «Зенита» с Зыряновым и Аршавиным в Кубке УЕФА. На самом деле с того момента уровень очень сильно упал. И я считаю, что почти любой игрок стартового состава бразильской «Серии А» усилит российский клуб. А дальше надо смотреть: усилит он «Зенит» или, допустим, «Урал». К тому же из «Зенита» ушел Ловрен. Так что я не думаю, что у Ренана возникнут какие-то игровые проблемы в Петербурге. Ну с адаптацией понятно, что проблем не будет: он приезжает практически в бразильский клуб.

По мнению эксперта, Ду Кейрос — пока больше вариант для замены или тактического разнообразия.



— Ду Кейрос — мотор: «восьмёрка» с хорошим пасом, с движением мяча, с отбором, — считает Спивак. — Но я пока не вижу, кого он может с ходу вытеснить из стартового состава «Зенита». Другое дело, что он явно добавит Семаку больше вариантов. Он может сыграть на месте Вендела, а Вендела можно передвинуть куда-то ещё. Плюс, когда Барриос будет пропускать матчи, можно как-то поиграться со схемой.



Педро в игре Спивак не видел и поэтому отказался давать ему оценку, но отметил, что эксперты и бразильская пресса котируют его очень высоко.

— Я взял себе за правило ничего не говорить об игроке, которого я не видел, — отметил он. — Я сейчас смотрю Кубок Сан-Паулу, но матчи «Коринтианса» пока не видел. Вот начнется плей-офф, может, удастся захватить какие-то матчи. Поэтому могу судить только по тому, что вижу в бразильском информационном пространстве. Это определенно талант, о котором говорят, который считается уже созревшим для игры на каком-то серьезном уровне. По крайней мере, среди бразильских игроков до 20 лет он считается одним из самых перспективных.

Спивак также подчеркнул, что «Зенит» в последние годы стал гораздо лучше работать в плане селекции.

— По поводу Вендела тоже был скепсис в России, — отметил он. — Говорили: ну куда за такие деньги? Но ради него ещё до перехода в «Спортинг» я специально смотрел матчи «Флуминенсе», и мне он очень нравился. Поэтому, когда появились новости о том, что он переходит в «Зенит», я был очень рад, что в чемпионате России появится такой игрок. По Клаудиньо тоже были вопросы. Говорили, что это Joga Bonito и что в России его игра не прокатит, потому что здесь «автобусы» и вообще играют жестче. Надо сказать, что «Зенит», несмотря на финансовый ресурс, в последнее время подбирает футболистов с умом. Поэтому я не настроен по отношению к «Зениту» критически и не согласен, когда говорят, что у «Зенита» нет селекции, а есть только деньги. Может быть, это не совсем селекция, потому что «Зенит», по сути, ведёт переговоры с одним клубом, хотя тот же Вендел из «Флуминенсе». Но сам переговорный процесс, насколько я могу судить со стороны, проходит на очень высоком уровне.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

