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    Эхо «кракена»? Петербург догнал Москву по смертям от коронавируса

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    Петербург лидирует по числу госпитализаций с коронавирусом в России за сутки. В статистике по смертности город на Неве сравнялся с Москвой, следует из отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 14 января в России за сутки госпитализировано 813 человек, выявлено 5 102 новых случая COVID-19, подтверждено 46 летальных исходов. В том числе 137 госпитализаций, 497 заражений и 14 смертей в Петербурге, и 131 госпитализация, 1 585 заражений и 14 смертей в Москве.

    В России уже обнаружен «Кракен» — новая версия коронавируса. Более заразный, более устойчивый к иммунитету. Какие у «Кракена» симптомы — читайте в материале «Фонтанки».

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    Санкт-ПетербургКоронавирус
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