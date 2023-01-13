«Ъ»: Специалисты подтвердили подлинность утечки с Mail.ru

В утечке данных пользователей Mail.ru нет паролей и хэшей, но риск доступа к почтовым ящикам остаётся. Об этом 13 января сообщает «Коммерсант», который ссылается на специалистов в области информационной безопасности.



Подлинность утечки подтвердил один из экспертов: проверка случайных записей из опубликованных данных через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru, которая позволяет увидеть часть номера телефона пользователя, показала совпадения.



При этом пароли и хэши (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) не были скомпрометированы. Это снижает вероятность того, что злоумышленники получат доступ к почте или другим сервисам Mail.ru. Вместе с тем персональные данные могут использоваться в дополнение к утекшим ранее базам данных.

