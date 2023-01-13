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    «Ъ»: Специалисты подтвердили подлинность утечки с Mail.ru

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    В утечке данных пользователей Mail.ru нет паролей и хэшей, но риск доступа к почтовым ящикам остаётся. Об этом 13 января сообщает «Коммерсант», который ссылается на специалистов в области информационной безопасности.

    Подлинность утечки подтвердил один из экспертов: проверка случайных записей из опубликованных данных через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru, которая позволяет увидеть часть номера телефона пользователя, показала совпадения.

    При этом пароли и хэши (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) не были скомпрометированы. Это снижает вероятность того, что злоумышленники получат доступ к почте или другим сервисам Mail.ru. Вместе с тем персональные данные могут использоваться в дополнение к утекшим ранее базам данных.

    Как сообщала «Лаборатория Касперского», в 2022 году объем персональных данных, которые попали в сеть вследствие утечек, превысил 1,5 млрд записей.

    Информация об утечке ранее появилась в ряде Telegram-каналов. Там утверждали, что база содержит 3,5 млн записей, куда входят адрес электронной почты, номер телефона, фамилия и имя.

    «Фонтанка» писала, что Роскомнадзор проведёт проверку после сообщения об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru. В компании пояснили, что опубликованные в сети персональные данные, предположительно, одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года, и пользователям почты ничто не угрожает. Сам сервис проводит внутреннюю проверку.

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