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    Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных с Mail.ru

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    Роскомнадзор проведёт проверку после поступившей информации об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 13 января сообщает РИА Новости.

    В Роскомнадзоре напомнили, что согласно действующему законодательству, оператор обязан уведомить надзорное ведомство об инциденте в течение суток с момента происшествия.

    При этом в компании информагентству пояснили, что опубликованные в Сети персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года, пользователям почты ничего не угрожает. Сам сервис проводит внутреннюю проверку.

    «Фонтанка» писала, что в пятницу, 13 января, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность установления оборотных штрафов в отношении компаний за утечку персональных данных.

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    РоскомнадзорУтечка данныхMail.ru
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