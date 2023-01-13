Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных с Mail.ru

Роскомнадзор проведёт проверку после поступившей информации об утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 13 января сообщает РИА Новости.



В Роскомнадзоре напомнили, что согласно действующему законодательству, оператор обязан уведомить надзорное ведомство об инциденте в течение суток с момента происшествия.



При этом в компании информагентству пояснили, что опубликованные в Сети персональные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года, пользователям почты ничего не угрожает. Сам сервис проводит внутреннюю проверку.

