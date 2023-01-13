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    Когда и у кого перестанет работать мобильное приложение Сбербанка

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    Устаревшие версии мобильного приложения Сбербанка прекратят работать с 16 января 2023 года, предупредили в кредитном учреждении.

    «Смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом», — цитирует ТАСС 13 января сообщение пресс-службы Сбербанка.

    Скачать новую версию приложения не так просто — пользователям Android нужно искать его в отечественном магазине мобильных приложений RuStore, а тем, у кого iOS, — идти в офис банка. Для «Сбербанк онлайн» нужен отечественный браузер или сертификаты Минцифры. Подробнее — в инструкции «Фонтанки».

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