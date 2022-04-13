    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, зап

    768мм

    82%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Экономика и санкции

    Из Google Play и AppStore удалили Сбербанк. Как теперь им пользоваться

    8895
    19 комментариев

    Американские санкции дотянулись до крупнейшего российского банка, у которого более 100 млн клиентов, — Сбера. Его приложение удалили из своих магазинов и Google, и Apple. Успевшие скачать его пока смогут пользоваться. Что делать остальным? Короткое объяснение от «Фонтанки».

    Фото: автор Донат Сорокин/ТАСС
    ПоделитьсяПоделиться

    Что случилось?

    6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка в ответ на российскую операцию на Украине. Практически сразу эксперты начали говорить о том, что их банковские приложения будут заблокированы в AppStore и Google Play, так же как после аналогичных санкций были удалены приложения ВТБ и ПСБ.

    Прошла неделя, и 13 апреля мобильное приложение Сбера и ряд продуктов системы банка действительно исчезли из магазина приложений для Android. До этого они пропали и из AppStore от Apple.

    У меня приложение уже установлено. Оно перестанет работать?

    Нет. Как говорят в банке, для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно. И даже вредно.

    Как скачать, если удалил приложение «СберБанк Онлайн»?

    Если у вас устройство на Android, то приложение «СберБанк.Онлайн» можно скачать по этой ссылке и установить без всяких ограничений и в обход официального магазина.

    Важно! Обязательно нужно проверять, что ссылка ведет на официальный сайт банка, а не копию от мошенников.

    Если у вас iPhone, то так сделать не получится.

    Установленное приложение после удаления вернуть не получится.

    Как пользоваться услугами банка без мобильного приложения?

    В банке рекомендуют использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая была адаптирована для мобильных устройств. Её можно найти по этой ссылке.

    Важно! Обязательно проверяйте, что это именно сайт Сбера, а не мошенников. В противном случае пароль и логин могут похитить злоумышленники.

    Как попасть в мобильную версию «СберБанк Онлайн»?

    Для входа нужно использовать комбинацию «логин и пароль» или «телефон и пароль».

    Если пароль забылся, то с действующей картой можно пройти повторную регистрацию. Новые клиенты должны подключить СМС-банк и зарегистрироваться в веб-версии, указав номер карты, а затем придумать логин и пароль и ввести код из сообщения.

    Чем отличается мобильная версия от приложения?

    Это не приложение, а многофункциональный веб-сайт, стилизованный под приложение. Каждый вход подтверждается кодом из СМС. И функционально есть над чем поработать: при входе на главном экране не видно счетов и вкладов, нужно заходить в меню, нет оплаты QR-кодом.

    Чтобы каждый раз не набирать адрес мобильной версии в браузере вручную, на iPhone приложение можно добавить на экран «Домой» через кнопку в Safari. Тогда появится ярлык на рабочем столе.

    Будет ли приложение «Сбербанк Онлайн» обновляться?

    Сбербанк сообщил, что был готов к ситуации с возможными ограничениями своих приложений в зарубежных магазинах и заранее подготовил решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны.

    В долгосрочной перспективе мобильная версия будет доступна всегда и сможет обновляться.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: автор Донат Сорокин/ТАСС

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (19)

    ssr
    Это точно банк? Бегите...
    angel of death
    даже если завтра эта конторка закроется - мне их не будет ни капельки ни жалко, т.к. уровень сервиса = Дно.

    как пример - суметь увести баланс дебетовой карты людям в минус! в минус, Карл! какая к чёрту разница - запрос ФССП или Царька-гороха... дебет на то и дебет, он или положительный либо нуль...

    сколько клиентов пострадало от действий этой шараги? ведь людям тупо не дают закрыть свои дебетовые карты, т.к. банк уводит их в минус, и отказывается закрывать счета до тех пор, пока люди все свои долги не выплатят в ФССП... а то, что люди теряют работу или то, что в ФССП они будут выплачивать лет 10 - этих убогих не парит....

    так что поделом им сегодня - это Карма их настигла =)))))
    Главный спец по технике консервации
    "Как теперь им пользоваться" - (философски) А зачем?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний