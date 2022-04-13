Из Google Play и AppStore удалили Сбербанк. Как теперь им пользоваться

Американские санкции дотянулись до крупнейшего российского банка, у которого более 100 млн клиентов, — Сбера. Его приложение удалили из своих магазинов и Google, и Apple. Успевшие скачать его пока смогут пользоваться. Что делать остальным? Короткое объяснение от «Фонтанки».

Фото: автор Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться





Что случилось?

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка в ответ на российскую операцию на Украине. Практически сразу эксперты начали говорить о том, что их банковские приложения будут заблокированы в AppStore и Google Play, так же как после аналогичных санкций были удалены приложения ВТБ и ПСБ. Прошла неделя, и 13 апреля мобильное приложение Сбера и ряд продуктов системы банка действительно исчезли из магазина приложений для Android. До этого они пропали и из AppStore от Apple.

У меня приложение уже установлено. Оно перестанет работать? Нет. Как говорят в банке, для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно. И даже вредно. Как скачать, если удалил приложение «СберБанк Онлайн»? Если у вас устройство на Android, то приложение «СберБанк.Онлайн» можно скачать по этой ссылке и установить без всяких ограничений и в обход официального магазина. Важно! Обязательно нужно проверять, что ссылка ведет на официальный сайт банка, а не копию от мошенников. Если у вас iPhone, то так сделать не получится. Установленное приложение после удаления вернуть не получится. Как пользоваться услугами банка без мобильного приложения? В банке рекомендуют использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая была адаптирована для мобильных устройств. Её можно найти по этой ссылке. Важно! Обязательно проверяйте, что это именно сайт Сбера, а не мошенников. В противном случае пароль и логин могут похитить злоумышленники.

Как попасть в мобильную версию «СберБанк Онлайн»? Для входа нужно использовать комбинацию «логин и пароль» или «телефон и пароль». Если пароль забылся, то с действующей картой можно пройти повторную регистрацию. Новые клиенты должны подключить СМС-банк и зарегистрироваться в веб-версии, указав номер карты, а затем придумать логин и пароль и ввести код из сообщения. Чем отличается мобильная версия от приложения? Это не приложение, а многофункциональный веб-сайт, стилизованный под приложение. Каждый вход подтверждается кодом из СМС. И функционально есть над чем поработать: при входе на главном экране не видно счетов и вкладов, нужно заходить в меню, нет оплаты QR-кодом. Чтобы каждый раз не набирать адрес мобильной версии в браузере вручную, на iPhone приложение можно добавить на экран «Домой» через кнопку в Safari. Тогда появится ярлык на рабочем столе. Будет ли приложение «Сбербанк Онлайн» обновляться? Сбербанк сообщил, что был готов к ситуации с возможными ограничениями своих приложений в зарубежных магазинах и заранее подготовил решения, которые позволят сохранить полную работоспособность приложений, уже установленных на телефоны.

В долгосрочной перспективе мобильная версия будет доступна всегда и сможет обновляться. Илья Казаков, «Фонтанка»