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    США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

    Власти США, как и было анонсировано ранее, ввели полные блокирующие санкции против крупнейшего российского банка — Сбербанка. Кроме того, под такие же ограничения подпал крупнейший в России частный банк — Альфа-банк.

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    Заявление о новых санкциях США появилось 6 апреля на сайте Белого дома. На этот раз под удар попали Сбербанк и Альфа-банк. Любые активы этих банков, связанные с финансовой системой США, будут заморожены, а гражданам Америки будет запрещено вести с ними дела.

    Также анонсирован новый указ президента Джо Байдена, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они не находились. Это основано на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию, отмечают в Белом доме.

    Кроме того, полные блокирующие санкции будут введены в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также под них подпадут члены Совбеза РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

    В Сбербанке уже заявили, что новые санкции «не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».

    В Альфа-банке тоже сообщили, что работают как обычно. «Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США», — отметили там.

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    Комментарии (24)

    atty
    Сбербанк не жалко, Альфа Банк жалко ибо очень неплохой банк, а вот санкции в отношении "российской элиты и членов ее семей" очень даже порадовали ибо нефиг по заграницам шастать, пора осваивать свои труды внутри родины.
    LanaKo
    Ждём пересмотра ипотечных ставок по уже выданным кредитам?!
    ***_555
    Надо читать оригинал, там интересно.
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