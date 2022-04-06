США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Также анонсирован новый указ президента Джо Байдена, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они не находились. Это основано на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию, отмечают в Белом доме.

Заявление о новых санкциях США появилось 6 апреля на сайте Белого дома. На этот раз под удар попали Сбербанк и Альфа-банк. Любые активы этих банков, связанные с финансовой системой США, будут заморожены, а гражданам Америки будет запрещено вести с ними дела.

Кроме того, полные блокирующие санкции будут введены в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также под них подпадут члены Совбеза РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

В Сбербанке уже заявили, что новые санкции «не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».



В Альфа-банке тоже сообщили, что работают как обычно. «Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов. Также мы временно приостанавливаем расчеты с контрагентами из США», — отметили там.

