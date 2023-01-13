Пропавшего в Нижнем Новгороде юношу через месяц нашли в канализационном колодце

В Нижнем Новгороде в течение месяца искали пропавшего 18-летнего юношу. Нашли пропавшего в колодце. Подробности 13 января сообщает Следственный комитет региона.
Установлено, что 17 декабря прошлого года молодой человек вышел с территории СНТ Карповское в Ленинском районе и собирался добраться домой в Приокский район областного центра. Дома он так и не появился, а на связь не вышел.
По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе поисков тело юноши обнаружили в канализационном колодце. Телесных повреждений при осмотре не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.