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    Пропавшего в Нижнем Новгороде юношу через месяц нашли в канализационном колодце

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    В Нижнем Новгороде в течение месяца искали пропавшего 18-летнего юношу. Нашли пропавшего в колодце. Подробности 13 января сообщает Следственный комитет региона.

    Фото: СК Нижегородской области
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    Установлено, что 17 декабря прошлого года молодой человек вышел с территории СНТ Карповское в Ленинском районе и собирался добраться домой в Приокский район областного центра. Дома он так и не появился, а на связь не вышел.

    По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе поисков тело юноши обнаружили в канализационном колодце. Телесных повреждений при осмотре не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Фото: СК Нижегородской области

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