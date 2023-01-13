Босх, Дидро, секретный рецепт, Суриков, миражи и чудеса. Какие выставки нельзя пропустить в 2023 году?

Фото: ЦВЗ «Манеж» Поделиться Поделиться





В 2023 году петербуржцам не стоит ждать международных проектов: обмен у нас пока что приостановлен даже с «дружественными» странами. Но можно спокойно, без суеты, изучить коллекции наших музеев и других российских частных и государственных собраний, тем более что им есть о чем рассказать.



Эрмитаж

Эрмитаж традиционно выдал зимнюю порцию выставок перед самым Новым годом, поэтому на какое-то время можно в его отношении расслабиться. А вот в конце июня музей планирует выставку с романтичным названием и богатым наполнением — «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем». Планируемые даты — с 24 июня по 22 октября, место — Николаевский зал Зимнего дворца. Показать обещают 300–400 экспонатов, рассказывающих об эпохе рыцарства, а также о связанной с ней культуре и искусстве Средневековья и Ренессанса. Ну и заодно об их влиянии на культуру и искусство XIX века. Среди заявленных экспонатов — работы Кранаха, Босха, Бронзино и Дюрера, а также доспехи, оружие, церковная утварь, ткани, витражи, мебель, предметы быта. Доминантой выставки станет показ реконструкции рыцарского турнира.



«Цари и рыцари». Вид экспозиции Фото: предоставлено Эрмитажем «Цари и рыцари». Вид экспозиции Фото: предоставлено Эрмитажем Поделиться Поделиться





В конце сентября в Зимнем дворце откроют две выставки. Первая — «Архитектор А. В. Сивков . Реконструкция зданий Эрмитажа (1920–1950-е годы)». Она будет основана на материалах архива и фонда предметов Архитектурной службы и расскажет о том, как Зимний дворец превращался в Эрмитаж. Как залы переоборудовались в экспозиционные пространства, строились переходы, хранилища и появился гардероб.



Вторая выставка имеет загадочное название «Путешествие Арканума. Фарфор Германии XVIII века». Латинским словом арканум («тайное») европейские алхимики обозначали имевшие необычные свойства вещества, состав которых должен был храниться в секрете. К таким, например, относился китайский фарфор, на раскрытие рецепта которого ушло не одно столетие. Наконец, была открыта первая фабрика, где был налажен выпуск хрупких изделий, — Мейсенская мануфактура. Но после поражения Саксонии в войне технологи стали со временем разъезжаться...



Наконец, ключевая выставка года в Эрмитаже — «Салоны Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века». Ее откроют к следующим Дням Эрмитажа в декабре 2023 года в Николаевском зале Зимнего дворца. Покажут произведения живописи, графики и скульптуры, экспонировавшиеся в Лувре на протяжении всего XVIII века, и «воображаемый кабинет» Дидро, где будут выставлены труды философа и книги из его библиотеки.



Русский музей

Продолжит знакомство с ушедшим Петербургом Михайловский замок. Уже в феврале там откроется выставка «Леонид Шервуд. 1871–1954». Персональная выставка одного из первых авторов, осуществлявших ленинский план «монументальной пропаганды», представит в том числе нереализованные и забытые проекты скульптора, чья работа — памятник «Часовой» — стояла одно время прямо у Эрмитажа.



К. С. Петров-Водкин. Утренний натюрморт. 1918 Поделиться Поделиться





Первая крупная выставка в корпусе Бенуа — «Неоклассицизм в России. 1900–1932» — откроется весной 2023 года. Покажут около 200 произведений художников рубежа XIX–XX столетий, авторов, верных традициям фигуративности и классическим образцам, продолжавшим творить в эпоху Малевича и Кандинского в академическом ключе.



В августе — ноябре петербуржцев ждет юбилейная выставка Василия Сурикова, она будет открыта в корпусе Бенуа до ноября 2023 года. Обещают около 100 живописных и графических работ, в том числе из собрания Третьяковской галереи.

Ну а под конец 2023 года Михайловский замок примет выставку «От Петра I до Елизаветы Петровны. Эпоха дворцовых интриг». Это будет большая межмузейная экспозиция, в которую войдут около 300 работ из Русского музея, Эрмитажа, Исторического музея, Третьяковской галереи, музеев Кремля, ГМЗ «Петергоф», библиотеки и архивов.



Этнографический музей

Почти два десятка выставок — в плане Этнографического музея. В частности, с сентября по декабрь музей планирует совместную экспозицию со студией дизайна Высшей школы экономики «Буква на вещи». На ней покажут эпиграфические (содержащие надписи) памятники бытовой культуры коренных народов. Цель — исследовать границы проникновения письменной культуры в традиционно-бытовую.



ЦВЗ «Манеж»

«Манеж», после ухода директора потерявший некоторые возможности, не отказывается от заявленных еще при нем планов. Так, из одного выставочного плана в другой перекочевала фундаментальная выставка «Первая позиция. Русский балет». Открыть ее хотят в феврале и проводить до мая. Это — выставка-спектакль, путешествие в историю создания и развития балетного танца в России. Рассказ о балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, построенный на сочетании живописи, графики, скульптуры, костюма, документов и личных вещей из 40 музеев, архивов и библиотек Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России с масштабными мультимедийными инсталляциями.



Фото: ЦВЗ «Манеж» Поделиться Поделиться





Вторая крупная выставка «Манежа» — «Русская скульптура. XX век от и до», которую покажут в июле — сентябре . Это продолжение выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева». Теперь в фокусе — проявление в скульптуре изменений: философских, социальных, политических, научных, технологических, которые произошли в ХХ веке. Обещают скульптуру из региональных музеев.

Музей истории Санкт-Петербурга В Петропавловской крепости ко Дню города откроют выставку «Первоначальная археология Петербурга». На ней покажут находки, сделанные во время раскопок на территории крепости Орешек, расположенной на Ореховом острове в истоке Невы из Ладожского озера, и на Охтинском мысе в Петербурге. Экспозицию дополнят исторические документы, карты, макеты и диорамы, ее можно будет осмотреть с конца мая по середину марта 2024 года.



С конца октября 2023-го и до весны 2024 года в Петропавловской крепости будут показывать исторические виды Турции — причем почти все предметы лягут в экспозиционные витрины впервые. Выставка называется «Из Стамбула в Константинополь. Турция в графике и фотографии конца XVII — начала ХХ века из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга». На изображениях запечатлены религиозные обряды, спортивные состязания, невольничий рынок, гарем и бани дворца Топкапы, конечно, разнообразные социальные типажи, планы Константинополя XIX столетия и карты Турции XVIII — первой трети XX веков.

В Музее-квартире С. М. Кирова с конца ноября и почти на год откроют выставку с задорным названием «Вредные привычки». Экспонаты расскажут о том, как сфера вредных привычек контролировалась государством и оценивалась обществом, какие традиции от бытовых до церемониальных существовали в городе с XVIII до начала XXI века.



Музей Фаберже

Музей Фаберже летом — осенью покажет выставку живописи и графики Бориса Григорьева — из музейных и частных собраний. Здесь важны два момента: во-первых, этой выставкой планируют открыть новое выставочное пространство в особняке Нарышкиных-Шуваловых. Во-вторых, впервые широкой публике покажут коллекцию произведений Григорьева, собранную Культурно-историческим фондом «Связь времен». В том числе — грандиозное полотно «Ревизор», цикл иллюстраций к роману «Братья Карамазовы», портреты разных лет и южноамериканские пейзажи. Что касается других коллекций, они «делегируют» знаменитые портреты выдающихся деятелей российской культуры, образы русского крестьянства, а также бретонские типажи и парижские сценки.



Фото: Музей Фаберже Поделиться Поделиться





ГМЗ «Царское Село»

Главная выставка музея в 2023 году носит рабочее название «Ярче солнца». Она пройдет в Екатерининском дворце и будет посвящена 20-летию воссоздания Янтарной комнаты. Публике покажут более ста редчайших предметов из янтаря из коллекции музея и Царскосельской янтарной мастерской. Ну и, конечно, образовательная программа к выставке передаст информацию о том, как Янтарная комната возрождалась. Будут встречи с мастерами, чьими руками было совершено это чудо, мастер-классы для будущих реставраторов и широкой публики, лекции, вечерние экскурсии, мероприятия для детей.



«Росфото»

На выставке Росфото «Русский театр в фотографиях XIX–XX века» в апреле — мае можно будет увидеть портреты артистов, сцены из спектаклей, виды зданий театров, их интерьеров и мастерских по изготовлению декораций последней трети XIX — первых десятилетий ХХ века. Материалом для погружения в мир театрального искусства послужат порядка 150 снимков из коллекций самого «Росфото», Музея театрального и музыкального искусства и Бахрушинского музея в Москве.

«Крылья России. История российской авиации в XIX–XX веках» — проект в рамках цикла выставок «Героическая история России», который представят в октябре — декабре. Публике расскажут о героизме летчиков в годы Великой Отечественной, послевоенных достижениях Юрия Гагарина, Германа Титова и Павла Поповича в области космонавтики, а также о труде российских авиаторов на всей огромной территории страны, вплоть до Дальнего Востока. Материалом послужат 150 оригинальных фотоотпечатков, зафиксировавших строительство первых отечественных самолетов, празднования по случаю первых рекордов дальности полетов и многое другое. Ну а на выставке «Дачная жизнь. Образ жизни в середине XIX — начале XX века в Российской империи» фотографии пригородов, открытки и семейные архивы расскажут об истории дачной жизни в указанный период. Именно тогда неотъемлемой частью отдыха стала фотосъемка, а среди фотографов-любителей было немало известных деятелей искусства и исторических деятелей. Чиновники и члены императорской семьи делали портреты своих близких, соседей и гостей, снимали пейзажи окрестностей, что оставило прекрасный исторический материал. Его покажут в декабре 2023 — январе 2024 года.

«Эрарта»

Пока что информации об этой выставке особо нет — но иллюстративный материал заставляет верить и надеяться. А что еще можно делать, если выставка называется «Миражи и чудеса»? Проект именно под таким названием заявлен в музее с 20 октября 2023-го по 11 февраля 2024 года. Тот случай, когда даже если подробностей и не появится и что-то пойдет не так — это будет лучшим доказательством справедливости выбора названия.



Фото: erarta.com Поделиться Поделиться



