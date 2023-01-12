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    В Петербурге начальнику из ЖКС насчитали 240 тыс. взятки и разрешили вернуться к работе. Он всё признал

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    Начальник участка ЖКС-2 Красносельского района Петербурга признал монетарные отношения с коммерсантом, открывшим кафе в жилом доме. «Крыша» малого бизнеса рухнула быстро.

    Об избрании меры пресечения Владимиру Господарову 12 января сообщает объединённая пресс-служба судов. СК просил Красносельский райсуд отправить обвиняемого в получении взятки под домашний арест.

    «Фонтанка» писала, что сотрудника жилкомсервиса задержали при получении 180 тысяч рублей от владельца кафе на Нагорной, 45. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов, настоящими были только 10 тысяч.

    По данным СК, Господаров, зная, что кафе в жилом доме появилось в обход законов, потребовал у хозяина 20 тысяч рублей ежемесячно за молчание. Предприниматель с октября успел заплатить 60 тысяч, а в январе рассказал о поборах полиции.

    «Таким образом, Господаров, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, получил взятку в виде денег не менее 240 000 рублей», — ретранслирует пресс-служба позицию следствия. — «Вину признал полностью».

    Суд в домашнем аресте отказал. Обвиняемого до 9 марта отпустили с запретом определённых действий. Его отлучили от почты, Интернета, телефона и обязали быть дома с 23 часов до 6 утра.

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