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    В Красном Селе обложили данью общепит. Задержан начальник из ЖКС

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    Сотрудника ЖКС №2 из Красносельского района Петербурга подозревают в систематическом получении взяток. По версии следствия, он обеспечил «крышей» придомового нелегала.

    Фото: СК Санкт-Петербурга
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    О задержании начальника участка жилкомсервиса 11 января сообщает Следственный комитет по Петербургу. Мужчине вменяют поборы с индивидуального предпринимателя, незаконно переоборудовавшего под кафе нежилое помещение в многоквартирном доме.

    По информации «Фонтанки», под следствием оказался начальник участка по эксплуатации и обслуживанию ЖКС №2 Красносельского района, гостеприимством которого пользовалось кафе на Нагорной, 45. Судя по картам, в доме расположено заведение восточной кухни.

    По версии следствия, сотрудник жилкомсервиса позволял коммерсанту незаконно пользоваться помещением за 20 тысяч рублей ежемесячно. С октября по декабрь предприниматель исправно заплатил 60 тысяч, а в январе попросил полицию облегчить финансовое бремя.

    Накануне начальник участка получил от него 10 тысяч рублей и муляж ещё на 170 тысяч и был задержан. В ближайшее время ему собираются предъявить обвинение в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК).

    Фото: СК Санкт-Петербурга

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