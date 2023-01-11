В Красном Селе обложили данью общепит. Задержан начальник из ЖКС

Сотрудника ЖКС №2 из Красносельского района Петербурга подозревают в систематическом получении взяток. По версии следствия, он обеспечил «крышей» придомового нелегала.
О задержании начальника участка жилкомсервиса 11 января сообщает Следственный комитет по Петербургу. Мужчине вменяют поборы с индивидуального предпринимателя, незаконно переоборудовавшего под кафе нежилое помещение в многоквартирном доме.
По информации «Фонтанки», под следствием оказался начальник участка по эксплуатации и обслуживанию ЖКС №2 Красносельского района, гостеприимством которого пользовалось кафе на Нагорной, 45. Судя по картам, в доме расположено заведение восточной кухни.
По версии следствия, сотрудник жилкомсервиса позволял коммерсанту незаконно пользоваться помещением за 20 тысяч рублей ежемесячно. С октября по декабрь предприниматель исправно заплатил 60 тысяч, а в январе попросил полицию облегчить финансовое бремя.
Накануне начальник участка получил от него 10 тысяч рублей и муляж ещё на 170 тысяч и был задержан. В ближайшее время ему собираются предъявить обвинение в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК).