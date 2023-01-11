Петербуржца, забившего насмерть таксу по имени Ричард, отправили в колонию строгого режима

Петербуржец, жестоко убивший собаку, отправится в колонию строгого режима. Смерть таксы по кличке Ричард суд оценил в два года лишения свободы. Судимость стала не первой. В январе прошлого года мужчине пришлось отвечать перед законом за фиктивную регистрацию иностранных граждан.



Приговор Леониду Воликову огласил мировой судья судебного участка № 193 Фрунзенского района, сообщает 11 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что 10 сентября прошлого года мужчина был пьян. Роковая для пса ситуация произошла ночью в парадной дома 48, корпус 1, по Дунайскому проспекту. Возле лифта такса чем-то обозлила мужчину, и он избил собаку ногами. От града ударов Ричард упал, а мужчина встал на морду животного ногой и давил, пока у того не пошла из пасти кровь. Травмы оказались смертельными.

