Неадекватный пешеход шатался по дорогам в Красном Селе и угодил под грузовик. Но остановило его это ненадолго

Вечером вторника в полицию Красносельского района позвонил водитель грузового автомобиля DAF и рассказал, что около 21:08 у дома 46 по Геологической улице в Красном Селе он сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет, сообщили «Фонтанке» 11 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого пешеход скрылся в неизвестном направлении.

ДТП и то, что ему предшествовало, попало на камеру видеонаблюдения. Перед «встречей» с грузовиком пешеход, пребывавшей с неадекватном состоянии и с трудом державшийся на ногах, около часа шатался по проезжей части на пересечении с Ивангородским проспектом, создавая аварийные ситуации, рассказали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». В итоге он «пошел в лобовую атаку» на движущийся грузовик. Удар был такой силы, что пешехода откинуло на несколько метров, однако через некоторое время он с трудом, но самостоятельно встал, походил по дороге, хромая и размахивая руками, затем перелез через разделительное ограждение и скрылся в сторону гаражей.