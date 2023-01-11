«АвтоВАЗ» рассказал, какие именно электромобили могут начать собирать в Петербурге

«АвтоВАЗ» готов рассмотреть возможность производства электромобилей «е-Нева», которые разработал концерн «Алмаз — Антей», на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Об этом говорится в сообщении производителя по итогам встречи президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения «СоюзМаш» Александром Гуровым 11 января.

В «АвтоВАЗе» отметили, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты. «К примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге «Концерном ВКО "Алмаз — Анте"» электромобиля "е-Нева"», — заявили на предприятии.