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    «АвтоВАЗ» рассказал, какие именно электромобили могут начать собирать в Петербурге

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    «АвтоВАЗ» готов рассмотреть возможность производства электромобилей «е-Нева», которые разработал концерн «Алмаз — Антей», на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Об этом говорится в сообщении производителя по итогам встречи президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения «СоюзМаш» Александром Гуровым 11 января.

    В «АвтоВАЗе» отметили, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты. «К примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге «Концерном ВКО "Алмаз — Анте"» электромобиля "е-Нева"», — заявили на предприятии.

    Ранее Максим Соколов сообщил, что завод в Петербурге в январе – феврале перейдет в собственность «АвтоВАЗа» от ФГУП «НАМИ». Производство на предприятии планируется перезапустить во втором полугодии. Там будут выпускаться минимум три модели под брендом Lada. Переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.

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