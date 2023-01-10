    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    3 м/с, вос

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    «АвтоВАЗ» достиг «принципиального политического соглашения» о сборке машин на бывшем заводе Nissan

    4214
    13 комментариев

    «АвтоВАЗ» достиг принципиального политического соглашения с китайскими коллегами по производству автомобилей на площадке в Петербурге. Об этом заявил 10 января в ходе пресс-конференции глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.

    Кто конкретно выступит партнером, он не уточнил. Однако отметил, что «АвтоВАЗ» планирует собирать кроссоверы классов C и D, которых раньше в его портфеле не было. «Если говорить о SUV, которые мы планируем собирать на бывших мощностях Nissan <…>, то там речь идет о кроссовере в классе С и D», — заявил он.

    Максим Соколов также добавил, что в 2023 году на площадке планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. А в 2024 году — 60–70 тысяч машин, сообщает со ссылкой на топ-менеджера «Российская газета».

    Петербургский завод Nissan ушел в простой весной 2022 года из-за перебоев в поставках комплектующих. Осенью японский концерн принял решение покинуть Россию и передал предприятие подведу Минпромторга ФГУП НАМИ за символический 1 евро. В конце декабря стало известно, что на предприятии будут производить автомобили под брендом Lada под руководством «АвтоВАЗа».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    NissanАВТОВАЗЗавод Ниссан в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close