«АвтоВАЗ» достиг «принципиального политического соглашения» о сборке машин на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» достиг принципиального политического соглашения с китайскими коллегами по производству автомобилей на площадке в Петербурге. Об этом заявил 10 января в ходе пресс-конференции глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.
Кто конкретно выступит партнером, он не уточнил. Однако отметил, что «АвтоВАЗ» планирует собирать кроссоверы классов C и D, которых раньше в его портфеле не было. «Если говорить о SUV, которые мы планируем собирать на бывших мощностях Nissan <…>, то там речь идет о кроссовере в классе С и D», — заявил он.
Максим Соколов также добавил, что в 2023 году на площадке планируется выпустить 10 тысяч автомобилей. А в 2024 году — 60–70 тысяч машин, сообщает со ссылкой на топ-менеджера «Российская газета».
Петербургский завод Nissan ушел в простой весной 2022 года из-за перебоев в поставках комплектующих. Осенью японский концерн принял решение покинуть Россию и передал предприятие подведу Минпромторга ФГУП НАМИ за символический 1 евро. В конце декабря стало известно, что на предприятии будут производить автомобили под брендом Lada под руководством «АвтоВАЗа».