«АвтоВАЗ» достиг «принципиального политического соглашения» о сборке машин на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» достиг принципиального политического соглашения с китайскими коллегами по производству автомобилей на площадке в Петербурге. Об этом заявил 10 января в ходе пресс-конференции глава компании Максим Соколов, передает ТАСС.



Кто конкретно выступит партнером, он не уточнил. Однако отметил, что «АвтоВАЗ» планирует собирать кроссоверы классов C и D, которых раньше в его портфеле не было. «Если говорить о SUV, которые мы планируем собирать на бывших мощностях Nissan <…>, то там речь идет о кроссовере в классе С и D», — заявил он.

