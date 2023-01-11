«Как бы оттепели не было». Морозы не заглянут в Петербург на Крещение

Погода в Крещение в этот раз не будет располагать к традиционному окунанию в прорубь. Вместо трескучих морозов жителей Петербурга может ожидать оттепель. Предварительным прогнозом 11 января с «Фонтанкой» поделился главный городской синоптик Александр Колесов.

«Морозов не получается. Говорил о слабом минусе, но, может, вообще без него останемся. Как бы оттепели не было. Давайте еще подождем, далеко еще», — ответил на вопрос Александр Михайлович.

В минувшем году морозы тоже обошли Петербург стороной.