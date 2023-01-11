    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    4 м/с, южн

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.61eur74.54

    «Как бы оттепели не было». Морозы не заглянут в Петербург на Крещение

    2631
    3 комментария

    Погода в Крещение в этот раз не будет располагать к традиционному окунанию в прорубь. Вместо трескучих морозов жителей Петербурга может ожидать оттепель. Предварительным прогнозом 11 января с «Фонтанкой» поделился главный городской синоптик Александр Колесов.

    «Морозов не получается. Говорил о слабом минусе, но, может, вообще без него останемся. Как бы оттепели не было. Давайте еще подождем, далеко еще», — ответил на вопрос Александр Михайлович.

    В минувшем году морозы тоже обошли Петербург стороной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода на Крещение
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close