Такси отлетело в отбойник. В Красном селе лоб в лоб встретились две машины

В Красносельском районе машины не поделили поворот — по словам очевидцев, есть пострадавшие. Такси отлетело в отбойник, его оппоненту тоже пришлось несладко.



ДТП попало на видео — его 10 января публикуют в соцсетях. По предварительным данным, на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров столкнулись такси и легковая машина, которая хотела повернуть. Пользователи отмечают, что оба автомобиля ехали на запрещающий сигнал.