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    Такси отлетело в отбойник. В Красном селе лоб в лоб встретились две машины

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    В Красносельском районе машины не поделили поворот — по словам очевидцев, есть пострадавшие. Такси отлетело в отбойник, его оппоненту тоже пришлось несладко.

    ДТП попало на видео — его 10 января публикуют в соцсетях. По предварительным данным, на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Красных Командиров столкнулись такси и легковая машина, которая хотела повернуть. Пользователи отмечают, что оба автомобиля ехали на запрещающий сигнал.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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