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    Увеличилось число пострадавших при обстреле Шебекино

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    При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали шесть человек, в больницу доставили одну женщину, а пять человек получили медицинскую помощь. Уточненную информацию 10 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Осколки снарядов повредили шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозпостройку. А также опору электропередачи и две машины.

    Гладков находится в Шебекино вместе с начальником главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой района Владимиром Ждановым.

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