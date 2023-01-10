Увеличилось число пострадавших при обстреле Шебекино

При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали шесть человек, в больницу доставили одну женщину, а пять человек получили медицинскую помощь. Уточненную информацию 10 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Осколки снарядов повредили шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одну хозпостройку. А также опору электропередачи и две машины.



Гладков находится в Шебекино вместе с начальником главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и главой района Владимиром Ждановым.

