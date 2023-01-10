СКА обыграл «Спартак» в Петербурге

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в Петербурге 10 января.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). За СКА забили Захар Бардаков (8 минута), Никита Гусев (16) и Святослав Гребенщиков (34). У «Спартака» отличились Джозев Кин (25) и Артем Сериков (40).
Для СКА эта победа стала 37-й в 49-ти матчах регулярного чемпионата сезона 2022/23. Петербургский клуб продолжает лидировать в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 13 января против московского «Динамо». Встреча пройдет в Петербурге.