Ренан и Кейрос приходят, Иван и Алберто уходят. «Зенит» и «Коринтианс» провернули масштабную сделку

Футбольные клубы «Зенит» и «Коринтианс» (Бразилия) достигли договоренности о переходах футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. По условиям соглашения нападающий Юри Алберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Бразильский клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере, сообщает 10 января пресс-служба петербургского клуба.



К сине-бело-голубым этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.