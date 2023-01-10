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    Ренан и Кейрос приходят, Иван и Алберто уходят. «Зенит» и «Коринтианс» провернули масштабную сделку

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    Футбольные клубы «Зенит» и «Коринтианс» (Бразилия) достигли договоренности о переходах футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. По условиям соглашения нападающий Юри Алберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Бразильский клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере, сообщает 10 января пресс-служба петербургского клуба.

    К сине-бело-голубым этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.

    Также «Зенит» пополнит 22-летний разноплановый полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го.

    Кроме того, «Зенит» и «Коринтианс» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном — вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии. В то же время Густаво Мантуан, который в свое время приходил в «Зенит» одновременно с Иваном, останется в расположении петербургской команды до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

    Также «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс» и вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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