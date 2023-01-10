Оборонщикам напомнили об уголовном наказании за срыв госзаказа: новости СВО за 10 января

Дмитрий Медведев 10 января посетил 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге Скриншот: Дмитрий Медведев / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 января 2023 года.



СМИ сообщили о назначении Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ ТАСС и РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, возглавлявший ранее группировку войск «Центр», назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Один из собеседников ТАСС уточнил, что назначение состоялось в конце 2022 года.

Официально ни Минобороны, ни другие госструктуры не сообщали о назначении Лапина. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге 10 января, заявил, что не может ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть. — Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было, — рассказал Песков.

Песков прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия

Дмитрий Песков прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия, которое 5 января 2023 года предлагал Владимир Путин. — Мы встретили совершенно непонятную и необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров. Еще раз повторяю: циничная и необъяснимая. По словам Пескова, целью перемирия была возможность для христиан помолиться в церквях 7 января, и если прекращение огня хоть кому-то помогло помолиться в церквях, то «значит, это уже достигло своей цели».

Медведев пригрозил уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа

Дмитрий Медведев в качестве заместителя председателя Военно-промышленной комиссии посетил 61-й бронетанковый ремонтный завод в Санкт-Петербурге и провел совещание, посвященное проблемам в танкостроении. Там он сообщил, что подписал документ о создании рабочей группы по контролю за производством вооружений, военной техники и средств поражения, и поставил задачу максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа. А за срыв сроков пригрозил уголовной ответственностью.

Дмитрий Медведев / T.me

— Это новые нормы. Они еще не применялись. Но надо понимать, что в случае необходимости мы вынуждены будем их применить. Говорю это не ради того, чтобы застращать кого-то, а просто еще раз напоминаю об ответственности всех, кто принимает участие во всех элементах цепочки кооперации по выпуску военной продукции, военной техники.

Закон, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа, в сентябре 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин. Шойгу поручил создать цифровую базу данных призывников Министр обороны России Сергей Шойгу на первом в этом году тематическом селекторном совещании военного ведомства поручил модернизировать работу военкоматов и создать цифровую базу данных призывников.



— В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, — заявил Сергей Шойгу.



Минобороны России / T.me

Также, по словам министра обороны, в российской армии необходимо «в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня» и внедрить системы искусственного интеллекта в управление вооруженными силами.

Иноагента Максима Галкина лишили всех наград от Кузбасса Ветераны Кемеровской области на очередном заседании подняли вопрос о лишении артиста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц-иноагентов) всех наград, полученных в Кузбассе. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с этим предложением они обратились к губернатору Сергею Цивилеву, и глава региона его поддержал. По информации NGS24.RU, в 2004 году Галкин получил от ветеранов Кузбасса медаль «За веру и добро», а в 2013-м — орден Почета Кузбасса. — Этих наград удостаиваются граждане РФ за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России, — говорится в обращении.

По мнению ветеранов, отношение артиста к России, в которой он вырос, родился и получил образование, неприемлемо. В качестве аргумента они приводят его недавнее выступление в Дубае, где он произнес украинский лозунг националистов. Еще одним фактором служит тот факт, что Галкин признан иноагентом и в числе прочих стран получал финансирование с Украины.