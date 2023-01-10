В Купчино девушка проспала падение 6-летней сестры из окна

Медики спасают шестилетнюю жительницу Фрунзенского района Петербурга, за которой не уследила старшая сестра. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 января.



Несчастный случай произошёл утром на Белградской улице. По предварительным данным, девочка с помощью табуретки взобралась на подоконник, открыла окно и не удержалась, упав со второго этажа. В квартире в это время спала 20-летняя сестра.

Ребёнка госпитализировали с подозрением на травмы грудного отдела позвоночника и селезёнки.

Известно, что семья пострадавшей живёт в России около трёх лет. У девочки, кроме сестры, есть 24-летний брат. Как и отец, он работает поваром, мать — кондитер. Живут в целом благополучно.