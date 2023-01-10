Владелица корги-кафе в Петербурге рассказала, почему продала собак

Владелица корги-кафе в Петербурге Елена Лунева подтвердила, что продала трех из семи собак. Это решение, объяснила женщина в разговоре с «Фонтанкой» 10 января, пришлось принять из-за будущего переезда кафе на другую площадку.

«Пока что я не смотрела [новое место для проекта], но в ближайшее время займусь поиском помещения. И мы откроем еще раз, поскольку [много] людей, которым концепция наша очень понравилась», — рассказала Лунева, уточнив, что кафе переезжает, так как не устроило место. Точные сроки открытия пока неизвестны.

«Это было тяжелое решение для нас. Но его стоило принять. Во-первых, переезд кафе на другое место — это не быстро. Поэтому было принято решение трех собачек принять в семью. Почему продать? Я придерживаюсь того мнения, что если ты собаку берешь бесплатно, психология человека — взял бесплатно — можешь выкинуть. Если ты за собаку заплатил деньги, ты сможешь ее содержать», — обрисовала Лунева причины продажи животных. «Мы продали собак, на «Авито» была публикация, мы это не скрываем. По 30 тысяч рублей я продала», — добавила она.