Владелица корги-кафе в Петербурге рассказала, почему продала собак

Владелица корги-кафе в Петербурге Елена Лунева подтвердила, что продала трех из семи собак. Это решение, объяснила женщина в разговоре с «Фонтанкой» 10 января, пришлось принять из-за будущего переезда кафе на другую площадку.
«Пока что я не смотрела [новое место для проекта], но в ближайшее время займусь поиском помещения. И мы откроем еще раз, поскольку [много] людей, которым концепция наша очень понравилась», — рассказала Лунева, уточнив, что кафе переезжает, так как не устроило место. Точные сроки открытия пока неизвестны.
«Это было тяжелое решение для нас. Но его стоило принять. Во-первых, переезд кафе на другое место — это не быстро. Поэтому было принято решение трех собачек принять в семью. Почему продать? Я придерживаюсь того мнения, что если ты собаку берешь бесплатно, психология человека — взял бесплатно — можешь выкинуть. Если ты за собаку заплатил деньги, ты сможешь ее содержать», — обрисовала Лунева причины продажи животных. «Мы продали собак, на «Авито» была публикация, мы это не скрываем. По 30 тысяч рублей я продала», — добавила она.
По ее словам, ни один из противников корги-кафе не приезжал и не убедился лично, что собаки живут не в кафе, а дома. В кафе во время лекций с собаками работал штатный кинолог, были вывешены правила поведения с собаками, и было место, куда животные могли удалиться, где не было людей и где стояли миски с водой.
Лунева также прокомментировала конфликт с петербурженкой Анастасией, которая купила у нее двух корги, Соню и Лилу. «Данная семья, которая к нам приехала, они сообщили, что забирают собак в семью, и что собаки будут заниматься спортом. Есть такой вид спорта для корги как выпас скота — это же пастушья собака <...> По факту оказалось, что собак забрали не в спорт и не домой», — заявила предпринимательница.
При этом сама Елена не связывалась с Анастасией после продажи собак, чтобы узнать, в каких условиях находятся животные. Лунева утверждает, что девушка, которая купила собак, якобы является инициатором закрытия кафе и проверок заведения.
По словам Луневой, на момент продажи животные были здоровы, и за месяц до продажи их проверял ветеринар. Анастасия, в свою очередь, 10 января прокомментировала слова своего оппонента: «Собаки в семье. Сейчас мы занимаемся их здоровьем. Спорт впереди. Люди переходят на личности, поэтому от дальнейших комментариев я предпочту воздержаться».
С редакцией связалась другая петербурженка, ее также зовут Анастасия, она приобрела третью корги, Джессику. Девушка подтвердила, что купила животное за 30 тысяч рублей. По ее словам, Джессика была полностью здорова. На вопрос, расспрашивал ли продавец о семье, где предстоит жить собаке и цели покупки, собеседница ответила отрицательно.