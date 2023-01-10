Большое круглое отверстие. Череп, выкопанный в центре Петербурга, вызвал вопросы даже у эксперта

Нет сомнений, что человек, которому принадлежал череп, найденный на Средней Подьяческой при ремонте трубы, умер насильственной смертью. Об этом свидетельствует большое круглое отверстие на периферии лобных и теменных долей. 10 января «Фонтанка» публикует фото находки.
Эксперт, которому «Фонтанка» показала снимок, затруднился предположить, что именно могло оставить такую дырку. Для пули, по его словам, диаметр великоват. Если почва, в которой обнаружили останки, глинистая, то им может быть много лет. Много вопросов также вызывает расположение отверстия.
Череп у дома 8 по Средней Подьяческой улице нашли во время ремонта трубы на глубине около полутора метров.