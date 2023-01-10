«Убивают класс гибридов». Владельцам экологичных машин грозит налог как за гоночный болид

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Владельцы гибридных автомобилей в отчаянии — при постановке на учет транспортного средства, начиная с осени минувшего года, они массово сталкиваются с суммированием в ПТС мощностей электромотора и двигателя внутреннего сгорания. А если учесть, что от мощности автомобиля напрямую зависит размер транспортного налога и ОСАГО, за семейный минивен владельцам придется платить как за гоночный болид — по 40–50 тысяч.



Экологичнее и экономичнее, говорили они

Гибрид — это автомобиль, в котором кроме двигателя внутреннего сгорания установлен еще и электродвигатель. В последовательных он вращает колеса, используя ДВС только для подзарядки батарей, в параллельных он соединен с трансмиссией и помогает ДВС только в тяжелых ситуациях, в параллельно-последовательных машина может двигаться на чистом электричестве, прибегая к топливу только при преодолении больших расстояний. Движение только на электромоторе особенно выгодно в городских заторах, позволяя до 25% экономить топливо. Вдобавок такая машина экологичнее — когда работает силовая установка, нет токсичных выбросов.



Не удивительно, что с такими вводными интерес к электрокарам стабильно растет: за 10 месяцев минувшего года 785 штук купили в Москве, это на 21% больше, чем годом ранее, 241 приобрели в Московской области, это на 58% больше, чем в 2021-м, в Петербурге владельцами стали 179 человек.

Впрочем, до завоевания рынка электричкам пока далековато. По данным Автостата, на 1 июля 2022 года при общем автопарке в 45 миллионов, на долю чистых электричек и гибридов приходится 0,05% — 23,3 тысячи экземпляров. Хотя чистых электромобилей вчетверо больше, гибридов тоже порядочно — около 5,8 тысяч.



Десятикратное увеличение налога

Поскольку источником мощности в гибридных автомобилях является только ДВС, а электродвигатель лишь обеспечивает его эффективную работу и экологичность, до недавнего времени при регистрации в ПТС указывали только мощность ДВС.

К примеру, у параллельного гибрида Toyota Prius с мощностью ДВС — 99 л.с. (73 кВт), и мощностью электродвигателя 60 кВт (81,6 л.с.), в строке «особые отметки» в ПТС так и отмечали: мощность 99 л.с, и только она участвовала в начислении транспортного налога.



Поворот случился 14 декабря 2021, когда на портале Министерства финансов года опубликовали ответ на запрос Федеральной таможенной службы, где, в частности, были такие строки: »При наличии в легковом автомобиле одновременно двигателя внутреннего сгорания и электрического двигателя, приводящих данное транспортное средство в движение, следует учитывать суммарно указанные в технической документации на легковой автомобиль максимально полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может обеспечить в течение 30-минутного периода времени, и мощность двигателя внутреннего сгорания».



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Но был нюанс: разъяснение Минфина касалось налогообложения гибридов акцизами и обозначило их ставку, согласно Налоговому кодексу.

Однако трактовать это разъяснение во многих регионах РФ стали своеобразно.



— В результате в СТС Toyota Prius записывается суммарная мощность — 180,6 л.с. и малолитражный экомобиль превращается в автомобиль премиум класса, что не соответствует действительности, — рассказал «Фонтанке» Александр, участник российского сообщества пострадавших владельцев гибридов.

Как отметил Александр, в сложившейся ситуации новые владельцы гибридов чувствуют себя, в какой-то степени, обманутыми. Так, если при мощности автомобиля менее 100 «лошадей», ставка налога, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, составляет 2,5 рублей и сумма налога за год владения Toyota Prius выльется в 2970 рублей, то при мощности 180 «лошадок» ставка вырастает вдвое, и сумма, соответственно, тоже увеличивается — аж до 10800 рублей.

Еще тоскливее владельцам минивенов Honda Stepwgn с объемом двигателя 1993 кубов, которым в ПТС вместо мощности в 145 лошадиных сил, с учетом электродвижка, «насчитали» 328,5 — для них сумма налога к уплате вырастет почти в 10 раз — с 6090 рублей до 59130.

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По словам участников сообщества пострадавших владельцев «гибридов», подобные случаи суммирования мощности все чаще встречаются в Краснодарском и Красноярском краях, Кемеровской области и Москве, были сигналы из Петербурга, Перми.

— Прямо сейчас убивают класс гибридных автомобилей. Во всем мире электрические автомобили не платят налоги, имеют льготы для парковок в центре, все для экологии, чтобы люди больше покупали именно такие авто, а у нас все наоборот, и это позор, — говорит Александр.

Небольшая, но победа



— Информация о суммировании мощностей ДВС и электрических до меня доходила, хотя среди членов нашего клуба таких нет. Самый простой вариант для тех, кто попал в такую ситуацию, обращаться в ГИБДД, которое отвечает за регистрационные действия, у них должны быть соответствующие инструкции, цифры и порядок действий. Владелец представляет документы на автомобиль, которые получил при покупке автомобиля или от таможни при ввозе из-за границы, можно машину отправить на экспертизу, если она редкая, мощность укажут в сертификате безопасности ТС, — подсказал Денис Шубин, руководитель питерского автоклуба «А24».

Положительный прецедент уже есть. Он нем рассказал Владимир из Красноярска, владелец Outlander PHEV 2018, с объемом двигателя 2,0 л, который ставил машину на учет первого октября 2022 года:

— Небольшая, но победа! Насчитали 281 л.с., подал требование о пересчёте через сайт в ГИБДД. Вчера позвонили из отдела МРЭО пригласили подойти. Майор сказал, что действительно посчитали неправильно, что второй двигатель не должны были учитывать. Пересчитал, получилось 199,5 л.с. А это налог уже 5700 вместо 26000!

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