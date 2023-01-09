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    Весь дом в иголках. Куда в Петербурге сдать ёлку после новогодних праздников

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    Вкусно пахнет, но быстро начинает сыпаться — эта проблема знакома тем, кто предпочитает живую ель искусственной. Даже если речь идет лишь о ветках. Выбрасывать ель после праздников на обычную свалку вовсе не обязательно. Отслужившее дерево можно сдать на переработку.

    В каждом районе Петербурга есть место, где с удовольствием примут ель после праздников. Всех таких точек в городе 33.

    Деревья примут, отправят в переработку и измельчат в щепу. Таким образом дерево, которое приносило радость в Новый год, не только поможет создать атмосферу праздника, но и послужит благому делу. Щепа будет отдана в приюты, питомники для животных и конюшни. Она станет подстилкой или подкормкой для нуждающихся в этом животных.

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