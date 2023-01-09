Бастрыкин заинтересовался застройкой Сестрорецкого курорта в Петербурге

Глава Следственного комитета ждет доклад по итогам проверки информации о застройке территории санатория «Сестрорецкий курорт» в Петербурге. Об этом ведомство сообщило 9 января в своем телеграм-канале.
Как отмечает СК, «в социальных сетях продолжает обсуждаться ситуация вокруг закрытия санатория «Сестрорецкий курорт» в Санкт-Петербурге и застройки этой территории». Поступившую от жителей информацию ранее поручил проверить Бастрыкин.
Петербуржцы высказывают опасение, что «Сестрорецкий курорт» потеряет свою функцию санатория и фактически превратится в квартал элитного жилья. Оперативный доклад по проверке поручено подготовить
Летом 2021 года стало известно, что 87 % «Сестрорецкого курорта» купила «Группа ЛСР». В пресс-службе «Группы ЛСР» в комментарии «Фонтанке» подчеркнули, что компания не намерена застраивать санаторий апартаментами.
«Группа ЛСР» реконструирует здание 1978 года постройки, так называемый главный корпус, который сохранит свою основную функцию. При этом планируется увеличить и осовременить номерной фонд, оборудовать там большой бассейн с минеральной водой. Два этажа займут процедурные кабинеты. Также на территории планируется воссоздание знаменитого Сестрорецкого курзала (помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий). Здание было уничтожено во время Великой Отечественной войны», — добавили в пресс-службе.
О том, как именно будет преобразована территория «Сестрорецкого курорта», читайте в ближайшее время на «Фонтанке».