Бастрыкин заинтересовался застройкой Сестрорецкого курорта в Петербурге

Глава Следственного комитета ждет доклад по итогам проверки информации о застройке территории санатория «Сестрорецкий курорт» в Петербурге. Об этом ведомство сообщило 9 января в своем телеграм-канале.



Как отмечает СК, «в социальных сетях продолжает обсуждаться ситуация вокруг закрытия санатория «Сестрорецкий курорт» в Санкт-Петербурге и застройки этой территории». Поступившую от жителей информацию ранее поручил проверить Бастрыкин.

