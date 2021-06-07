В Петербурге «Сестрорецкий курорт» стал собственностью «Группы ЛСР»

До продажи комплексом владели три юридических лица: ООО «Статус», АО «Парадигма» и ООО «Интернациональные транспортные системы». Из них большей долей в 48,59% обладала компания, принадлежащая Светлане Семченко, — ООО «Статус».

«Сестрорецкий курорт» теперь на 87% принадлежит одному из крупнейших девелоперов России и Петербурга — «Группе ЛСР». Об этом сообщили в пресс-службе компании 7 июня. Комплекс располагает 22,3 гектара земли на берегу Финского залива в Курортном районе. По разным оценкам, «Сестрорецкий курорт» может стоить порядка 2,5 миллиарда рублей.

В последние годы «Сестрорецкий курорт» испытывал трудности с ремонтом номерного фонда, из-за чего подвергался критике туристов и не мог активно продавать коммерческие путёвки. Прошлый год курортный комплекс закончил с убытком в 213 миллионов рублей, который связал с коронавирусными ограничениями.

Планируется ли здесь новое строительство, компания не сообщает. Но, по словам пресс-службы, компания «приложит все усилия, чтобы «Сестрорецкий курорт» смог соответствовать потребностям самых взыскательных постояльцев».

Интерес к «Сестрорецкому курорту» ранее проявлял другой петербургский девелопер — RBI. В 2016 году «Фонтанка» сообщала о покупке им трёх корпусов. Сейчас они известны как комплекс апартаментов «Русские сезоны». Проект неоднократно критиковали местные инициативные экозащитники. Наиболее частой претензией к владельцам «Сестрорецкого курорта» становится упрёк в ограничении доступа к пляжам, проход к которым возможен через территорию курортного комплекса.